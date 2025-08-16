Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_16_at_5_29_15_PM_716a294c74
Nuevo León

Evacuan salón de belleza por conato de incendio

El humo alertó a clientes y personal del establecimiento, ubicado en una plaza comercial de la colonia Colinas de San Jemo tercer sector

  • 16
  • Agosto
    2025

Por un conato de incendio que comenzó en el cableado de un boiler, 14 personas tuvieron que ser desalojadas de un salón de belleza, en Monterrey.

El humo alertó a clientes y personal del establecimiento, ubicado en una plaza comercial de la colonia Colinas de San Jemo tercer sector.

Al arribo de los cuerpos de rescate se determinó desalojar el área para efectuar labores de control y ventilación.

WhatsApp Image 2025-08-16 at 5.29.30 PM.jpeg

En total fueron ocho empleados y seis visitantes los que se encontraban al interior, y ninguno presentó lesiones o síntomas de intoxicación.

El percance ocurrió a la altura de la avenida Puerta del Sol, minutos antes de las 3:00 de la tarde.

Al sitio arribaron elementos de Bomberos de Nuevo León, así como personal de Protección Civil estatal y municipal.

Una vez culminadas las labores, el comercio pudo ser reabierto de nueva cuenta con las recomendaciones de los rescatistas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_17_5879a98dcd
Investigan muerte de bebé, hijo de menor de edad
Whats_App_Image_2025_08_16_at_4_53_48_PM_70617a2bcb
Afinan Guadalupe y Monterrey detalles rumbo al Mundial
image_large_7_f45ef6dc5b
Completan interconexión de presa León al acueducto Cerro Prieto
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_a4d6e3e39d
Pseudo aficionados de Tigres protagonizan riña tras derrota
01_INAUGURA_GOBERNADOR_MULTIDEPORTIVO_EN_CERRALVO_CON_CASCARITA_MUNDIALISTA_fb6c24c56c
Inaugura Samuel García polideportivo en Cerralvo
Huracan_Erin_ded6d42a6a
Erin se degrada a huracán categoría 4 y pasa por norte del Caribe
publicidad

Más Vistas

MX_12550268173102_2ac0400477
Monterrey vivirá tarde de tráfico, anticipa tu camino
Inaugura_HCMF_planta_en_Ramos_Arizpe_invierten_MXM_328_millones_474e1b1e03
Inaugura HCMF planta en Ramos Arizpe; invierten MXM$328 millones
pemex_sheinbaum_soborno_53f01d2ba8
Sobornos a Pemex revelados por EUA no se concretaron: Presidencia
publicidad
×