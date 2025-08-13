Cerrar X
697eb829_0ece_4848_aa30_44e55da68dca_e375035550
Nuevo León

Exhortan a invertir en infraestructura cercana al próximo tren

El diputado de Morena exhortó al Gobierno de NL y a los diferentes municipios por donde pasará el Tren de Pasajero a invertir en infraestructura y señalización

  • 13
  • Agosto
    2025

El diputado de Morena, Jesús Elizondo exhortó al Gobierno del estado y a los diferentes municipios por donde pasará el Tren de Pasajero a invertir en infraestructura y señalización, para que sea más fácil acceso una vez esté en funciones.

El próximo 26 de agosto la presidenta de México, Claudia Sheinbaum vendrá a Nuevo León a dar banderazo a las obras del Tren de Pasajero que vendrá des Laredo en Tamaulipas y pasara por Nuevo León, Coahuila y más estados hasta la Ciudad de México. 

En Nuevo León tendrá al menos seis paradas y pasará por Bustamante, Anáhuac, Escobedo, San Nicolás, García, Monterrey y Santa Catarina. 

“Es importante que los mnicipios  hagan las adecuaciones viales correspondientes, que el Gobierno del estado se involucre  para que todos estos proyectos que se van a hacer, por un lado, puedan hacerse en tiempo y forma. 

“Pero también que pueda haber desarrollo alrededor de las estaciones, pueda haber proyectos que complementen, cuáles van a ser las vías de acceso, qué transporte público te deja cerca, qué medidas de seguridad y de protección civil va a proveer la ciudad”, dijo el diputado. 

Este corredor de tren rápido buscará conectar ocho polos de desarrollo del noreste mexicano y generará impacto significativo en empleo, logística e inversión y su ruta contará con 10 estaciones/paraderos: tres en Coahuila seis en Nuevo León y una en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

El tren tendrá una longitud aproximada de 394 km, con una capacidad proyectada de 5.5 millones de usuarios al año y beneficiará directamente a 3.78 millones de habitantes en 38 municipios de tres estados y cada convoy podrá transportar entre 300 y 500 pasajeros


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

8e82e5f6_5d84_4c3e_b23d_4d1414872374_b0a6537ff1
Tamaulipas iniciará clases con más de 1 millón de alumnos
Intensifica_Salud_campana_de_vacunacion_contra_el_dengue_aabe45c5c0
Intensifica Salud campaña de vacunación contra el dengue
Reynosa_busca_apoyo_para_enfrentar_crisis_de_basura_y_llantas_befbe8ebb3
Reynosa busca apoyo para enfrentar crisis de basura y llantas
publicidad

Últimas Noticias

AP_25226623407146_eb69061469
Advierten fuertes lluvias por tormenta tropical Erin en el Caribe
8e82e5f6_5d84_4c3e_b23d_4d1414872374_b0a6537ff1
Tamaulipas iniciará clases con más de 1 millón de alumnos
ec22d24e_9491_42cd_bc46_a93fc9cc8cce_b88dec09bf
Saltillo busca consolidarse como subsede del Mundial 2026
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_532aa4f396
Avanza construcción del nuevo Cuartel General de Fuerza Civil
INFO_7_CONTEXTO_35bba33247
Declara médico por muerte de joven en cirugía en El Obispado
b55ce778_3b66_4f8c_baef_76b7aa9193b2_2bb41f97c8
Llama Samuel García a unir esfuerzos por Nuevo León
publicidad
×