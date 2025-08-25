Cerrar X
Extorsiones sindicales no llegarán a NL: Secretaría del Trabajo

La Secretaría del Trabajo aseguró que a diferencia de otros estados la seguridad de los trabajadores e inversión e las empresas está garantizada

La Secretaría del Trabajo aseguró que a diferencia de otros estados la seguridad de los trabajadores e inversión e las empresas está garantizada, debido a los reportes que ha habido de extorsiones sindicales en otras entidades.

A traves de un video en sus redes sociales, el titular de esta dependencia, Federico Rojas Veloquio indicó que las empresas son debían de preocuparse, ya que desde la Secretaría del Trabajo se está trabajando para evitar estos delitos en la entidad.

“Nos enteramos por medios de comunicación de las recientes extorsiones sindicales que padecen empresarios y trabajadores de otros estados de la república.

“Con certeza le digo a los empresarios y trabajadores de Nuevo León que nuestro estado la inversión y el trabajo libre está garantizado y que Nuevo León no se dobla ante presiones sindicales externas, aquí se trabaja con la ley en la mano”, dijo Rojas Veloquio en el video.

A través de reportes, se dio a conocer que la Fiscalía está investigando a distintos funcionarios y líderes sindicales que están haciendo extorsiones en la alcaldía de Venustiano Carranza.

Trabajadores de la Ciudad de México han denunciado que los síndicos les han exigido ciertas cantidades de dinero a la semana por trabajar, sin recibir los equipos necesarios para hacer sus actividades, más lo que les cobran de comidas.


