Nuevo León

Falla sistema de pago con tarjeta en supermercados

Supermercados de Monterrey se han visto afectados por un fallo en su sistema de pago con tarjeta, lo que resultó en una serie de inconvenientes para los cliente

  • 23
  • Agosto
    2025

Supermercados de la urbe regia se han visto afectados este sábado por un fallo en su sistema de pago con tarjeta, lo que resultó en una serie de inconvenientes para los clientes que dependían de este método de pago. 

“Por el momento no contamos con servicio para el pago con tarjeta, solamente efectivo”, se informó por los altavoces de HEB Guadalupe Livas.

También ayer la sucursal de City Club Revolución enfrentó la misma situación que solo aceptaba pago en efectivo por un fallo en el sistema.

Los clientes con sus carritos llenos ya en fila en las cajas tuvieron que dejar su mercancía al no poder realizar el pago.

El personal de los establecimientos comentaron a los clientes que es una falla del sistema y que tratarán de restablecerlo a la brevedad posible.


