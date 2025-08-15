Familia de Jacqueline Yamilet pide evitar especulaciones del caso
Maldonado y Asociados, firma que lleva el proceso, pidió en un comunicado no compartir información que no esté confirmada, pues se puede afectar el caso
- 15
-
Agosto
2025
El caso de Jacqueline Yamilet Briones Torres ha generado muchas reacciones en la comunidad no solo regia, sino de otros estados, por lo cual, su familia y el equipo de abogados pidieron frenar las especulaciones.
La petición se dio mediante un comunicado de la firma Maldonado y Asociados, donde piden sensibilidad por el fallecimiento de Jacqueline Yamilet; además de no compartir información no confirmada, pues se podría afectar el caso.
"La familia Briones-Torres y Maldonado & Asociados pedimos respeto y sensibilidad ante el lamentable fallecimiento de Jacqueline Yamilet Briones Torres. Las investigaciones están en curso y solicitamos evitar especulaciones o información no confirmada que pueda afectar el proceso.
"En cuanto exista información oficial, será compartida mediante un comunicado y rueda de prensa. Agradecemos su comprensión y respeto en este momento tan difícil", se lee en el documento.
Jaqueline Yamileth se sometió a una cirugía estética en un consultorio clandestino en la colonia Obispado, donde fue intervenida por un médico no autorizado.
Esto la llevó a sufrir una hemorragia provocada por heridas en hígado y pulmones.
