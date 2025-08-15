Familia de Jacqueline Yamilet pide evitar especulaciones del caso

El caso de Jacqueline Yamilet Briones Torres ha generado muchas reacciones en la comunidad no solo regia, sino de otros estados, por lo cual, su familia y el equipo de abogados pidieron frenar las especulaciones.

La petición se dio mediante un comunicado de la firma Maldonado y Asociados, donde piden sensibilidad por el fallecimiento de Jacqueline Yamilet; además de no compartir información no confirmada, pues se podría afectar el caso.

"La familia Briones-Torres y Maldonado & Asociados pedimos respeto y sensibilidad ante el lamentable fallecimiento de Jacqueline Yamilet Briones Torres. Las investigaciones están en curso y solicitamos evitar especulaciones o información no confirmada que pueda afectar el proceso.

"En cuanto exista información oficial, será compartida mediante un comunicado y rueda de prensa. Agradecemos su comprensión y respeto en este momento tan difícil", se lee en el documento.

Jaqueline Yamileth se sometió a una cirugía estética en un consultorio clandestino en la colonia Obispado, donde fue intervenida por un médico no autorizado.

Esto la llevó a sufrir una hemorragia provocada por heridas en hígado y pulmones.

