Nuevo León

FC ampliará 'Espacios Seguros' para compra-venta de autos

La corporación buscará extender el esquema de 'Espacios Seguros' a otros campos policiales, informó el titular de la institución, Gerardo Escamilla Vargas

  • 22
  • Agosto
    2025

Ante la buena respuesta ciudadana al programa de compra-venta de automóviles en instalaciones de Fuerza Civil, la corporación buscará extender el esquema de “Espacios Seguros” a otros campos policiales, informó el titular de la institución, Gerardo Escamilla Vargas.

Actualmente, el servicio opera en el Campo Policial Número Uno, donde los ciudadanos pueden realizar estas operaciones bajo supervisión, con el fin de garantizar que los vehículos estén en regla y que las transacciones se desarrollen de manera ordenada.

“Ha tenido una muy buena respuesta por parte de la comunidad y estamos viendo la posibilidad de extenderlo a otros campos policiales. Incluso, algunas policías municipales han pedido el protocolo para replicarlo en coordinación con las autoridades”, señaló Escamilla.

El anuncio se dio tras la reunión de la Mesa de Seguridad, en la que también se presentaron los resultados de los operativos Muralla y del Grupo de Coordinación Metropolitana.

En la zona rural, el Operativo Muralla se activó en el municipio de Parás, con un saldo de 23 detenidos, 22 vehículos asegurados, además de un arma de fuego, cargadores y equipo táctico.

Asimismo, en Linares se entregaron patrullas como parte de la estrategia para fortalecer a las policías municipales, las cuales destacó Escamilla, son pieza clave del modelo de seguridad estatal.

En el área metropolitana, se reportaron 27 detenciones vinculadas a delitos de alto impacto, así como el aseguramiento de 21 vehículos y seis armas de fuego.

Además, se logró la identificación de tres grupos criminales dedicados al robo carretero bajo la modalidad de “montachoques”, con la captura de 10 personas en operativos simultáneos en Santa Catarina y Ciénega de Flores.

Otro hecho relevante fue la detención en Juárez del presunto responsable de un triple homicidio, acción que se atribuyó a la reacción inmediata de la policía local y que fue reconocida como ejemplo del fortalecimiento municipal.

Escamilla reiteró que en Nuevo León prevalecerá la política de cero impunidad: “Quien pretenda cometer un delito en Nuevo León va a terminar detenido, procesado y enfrentando a la justicia”, advirtió.


