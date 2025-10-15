Fiscalía necesitará más presupuesto por nuevas áreas

El Fiscal General de Justicia, Javier Flores, aseguró que en el presupuesto del 2025 solicitarán más recursos, debido a que aún hay personal pendiente por contratar en áreas ya establecidas y en nuevas que se crearon este año.

En entrevista en el Congreso del Estado después del cuarto informe de gobierno, Javier Flores indicó que ya están preparando las solicitudes para el paquete fiscal, el cual se debe de entregar antes del 20 de noviembre del año en curso.

“Estamos en ese trabajo actualizando el presupuesto, con las nuevas áreas y también con las mejoras que se pretende para hace rlas mejoras, pero aún no tenemos los números.

“Se crearon nuevas áreas, hay que evaluar los costos de las nuevas áreas, la contratación del personal que ha dejado de funcionar, la actualización que debemos hacer y si será necesario más presupuesto”, dijo el fiscal.

Así mismo, agregó que ve que hay buenos ánimos de negociación con el Poder Ejecutivo para lograr un presupuesto más justo para la Fiscalía.

Por otro lado, la actual magistrada presidenta del Poder Judicial, Laura Perla Córdova, agregó que ellos ya están trabajando en la actualización de los números, para enviar su solicitud al Gobierno del Estado.

“Estamos haciendo un análisis exhaustivo, trabajando hacia el interior para hacer una revisión”, dijo la magistrada presidenta.

