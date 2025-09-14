Cerrar X
Ganaderos de NL buscan reactivar exportaciones a Estados Unidos

La visita busca asegurar que las instalaciones cumplan con las condiciones necesarias para albergar ganado, cumpliendo con las nuevas directrices sanitarias

Con el objetivo de reanudar la exportación de ganado en pie a los Estados Unidos, autoridades mexicanas y estadounidenses, en coordinación con ganaderos del norte del país, supervisaron este fin de semana la Estación Cuarentenaria “Arturo de la Garza González”, ubicada en el Puerto Fronterizo Colombia-Laredo.

La visita busca asegurar que las instalaciones cumplan con las condiciones necesarias para albergar ganado, cumpliendo con las nuevas directrices sanitarias de ambos países.

La inspección fue encabezada por Noel Ramírez Mejía, presidente de la Unión Ganadera Regional de Nuevo León (UGRNL), y Marco González Valdez, secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario del estado, junto a representantes del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

Según Ramírez Mejía, la supervisión fue un paso fundamental para el sector pecuario. "Esta reunión fue todo un éxito; vamos a realizar la petición en conjunto con el estado y la Federación para que, cuando se abra la frontera a la exportación de ganado de a pie hacia los Estados Unidos, se considere la de Nuevo León", aseguró.

El presidente de la UGRNL destacó que la estación, una vez rehabilitada y en plena operación, se convertirá en una ventaja estratégica para los productores del norte del país.

Subrayó que el lugar ofrece una "localización privilegiada a solo cinco minutos del Puente Internacional de Colombia-Laredo", además de personal altamente capacitado, instalaciones modernas y la posibilidad de inspección directa por parte del personal del USDA en territorio mexicano, lo que agiliza los trámites y brinda mayor certeza a los exportadores.

Por su parte, el secretario Marco González Valdez aseguró que la reapertura de la frontera con la participación de Nuevo León es "viable y necesaria".

Tras la visita, afirmó que las autoridades estadounidenses constataron que las instalaciones son "de primera, son modernas y está toda la voluntad de habilitarlas todavía más".

El funcionario destacó la colaboración entre la Unión Ganadera, el gobierno del estado, la SADER, SENASICA y otras organizaciones, lo que ha permitido avanzar en este proyecto. En una primera etapa, la estación podría facilitar la exportación de ganado para los estados de Coahuila, Durango y Tamaulipas, consolidando a la región como un bloque pecuario competitivo.

Ramírez Mejía agregó que, basándose en la experiencia de estados exportadores como Sonora y Chihuahua, trabajarán para que la estación de Nuevo León se convierta en la mejor del país y sirva a toda la región.

En la reunión también estuvieron presentes Alejandro Perera Ortiz y Kari Coulson de APHIS-USDA, Gabriel Ayala Borunda de SENASICA, Juan Ramón González Pardo de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, y otros líderes del sector ganadero y autoridades locales. La visita se desarrolló en un ambiente de cooperación, revisando los planes de adecuación y los protocolos sanitarios para garantizar la calidad del ganado que podría ser exportado en un futuro cercano.


