Golpe a criminales clave frena delitos en Nuevo León

Tal y como lo reportó El Horizonte en su edición de este martes, delitos como los homicidios han tenido una drástica caída en Nuevo León durante los últimos ocho meses, según confirmó el gobierno federal en la conferencia “mañanera” de este martes.

Y dieron una explicación. La identificación y detención de los llamados “generadores de violencia” ha sido la acción “clave” para abatir los delitos en Nuevo León en los últimos 10 meses, señaló ayer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, desde Palacio Nacional.

Un “generador de violencia”, según explicó en entrevista con El Horizonte el secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla, es aquella persona que recientemente ha participado o coordinado asesinatos, venta y distribución de droga y ataques armados.

La identificación de estas personas, coincidieron ambos funcionarios, se da mediante acciones de inteligencia cuya información comparten ambos niveles de gobierno, la cual luego es utilizada en operativos conjuntos.

Tan solo en julio pasado, en Nuevo León se detuvo a 579 “generadores de violencia”, según datos del estado.

Este martes, en la conferencia “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum, se presentó un informe en materia de seguridad, resaltando que Nuevo León es uno de los estados que más ha avanzado positivamente en la lucha contra el crimen, pues los homicidios se redujeron 73% de septiembre de 2024 a julio pasado.

"En Nuevo León, la detención de varios generadores de violencia en la entidad, entre ellos la de Ricardo 'N', alias 'El Ricky', en febrero, identificado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como segundo al mando del Cártel del Noreste, permitió reducir los homicidios en un 72% en julio de 2025 respecto a septiembre de 2024.

“En las últimas semanas, sobresale un operativo realizado con el Centro Nacional de Inteligencia, Sedena y Fuerza Civil de Nuevo León, donde fueron detenidos dos integrantes del Cártel del Noreste y se aseguraron 16 armas de fuego, un lanzacohetes, cargadores y cartuchos”, dijo Harfuch.

Este martes, El Horizonte dio a conocer que, en lo que va del sexenio de Sheinbaum, en Nuevo León casi todos los delitos han caído debido a que, según expertos y autoridades, ahora sí existe una “verdadera coordinación” que toma acciones como detener a personajes clave que generan violencia en la entidad.

El Horizonte informó que, de octubre de 2024 a julio de 2025, los homicidios cayeron 41% respecto al mismo periodo anterior, mientras que otros delitos como feminicidios se redujeron 71% y los robos hasta en 21 por ciento.

Este martes la federación confirmó esa tendencia, pero con otra perspectiva que da una mayor reducción, pues compararon el promedio diario de homicidios en septiembre pasado, que fueron cinco por cada 100,000 habitantes, contra 1.35 homicidios en julio pasado, lo que da un 73% de disminución.

“En Nuevo León se observa una clara tendencia a la baja, con una disminución del 72.9% en homicidios en apenas 10 meses”, detalló Marcela Figueroa Franco, quien es secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública federal.

En entrevista, Escamilla dijo que, con la detención de los “generadores de violencia”, se logrará que 2025 sea el año de mejor seguridad para el estado.

“Estamos en una fase de contención de los delitos de alto impacto; el delito homicidio tiene una disminución bastante importante en lo que va de este año. Nosotros lo que queremos es seguir fortaleciendo las capacidades para identificar a los generadores de violencia, para trabajar de la mano del Grupo de Coordinación y esto, pues, tiene que ser el mejor año en materia de seguridad.

“Los generadores de violencia son aquellas personas que tienen actividades ilícitas y de las que existe información que las hace partícipes de los delitos recientes, ya sea distribución de droga o algún delito como homicidio, lesiones de personas por arma de fuego”, indicó.

—¿Son cabecillas, por así decirlo? —se le preguntó.

—No, no necesariamente cabecillas, pero es una persona de la que existe información que nos permite judicializar y que este caso se ha trabajado a través de las fiscalías, y de la que tenemos información que participa en los delitos recientes —afirmó.

Tendencia positiva también a nivel nacional

Por otra parte, a nivel país, los homicidios dolosos bajaron 25.3% desde el inicio de la administración de Sheinbaum, con un promedio de 64.9 casos diarios en julio de 2025 frente a los 86.9 de septiembre de 2024, equivalentes a 22 asesinatos menos por día.

Siete estados concentran el 51.5% de los homicidios: Guanajuato (11.96%), Chihuahua (7.2%), Sinaloa (7.2%), Baja California (7.1%), Estado de México (6.6%), Guerrero (5.9%) y Michoacán (5.6%).

Fuerza Civil, la mejor evaluada

Cabe señalar que, en julio de 2025, la Fuerza Civil de Nuevo León obtuvo el primer lugar nacional en confianza ciudadana y percepción de desempeño, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi.

