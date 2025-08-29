Cerrar X
Nuevo León

Guadalupe refuerza su estrategia de seguridad

El secretario de Seguridad Pública de Guadalupe presentó ante la Caintra los avances de la estrategia municipal en materia de seguridad

  • 29
  • Agosto
    2025

Bajo el compromiso de que ningún delito quede sin castigo, el secretario de Seguridad Pública de Guadalupe, Alfredo Fabela Pacheco, presentó ante la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) los avances de la estrategia municipal en materia de seguridad.

“Estamos agarrando toda la responsabilidad del municipio de todos los delitos que pasen, para que no quede nada impune. Ese es nuestro lema: abatir la impunidad”, afirmó Fabela Pacheco, al destacar la reducción del 68% en homicidios y las bajas significativas en delitos como robo a transeúnte, negocio, autopartes y violencia familiar.

El funcionario informó que, en lo que va de la administración, se han detenido a 78 generadores de violencia, desarticulado 32 bandas delictivas y asegurado armas y drogas.

Estos resultados, explicó, son producto del fortalecimiento institucional: 214 nuevas patrullas, incorporación de drones, caballería, chalecos balísticos y la modernización del C4i, que hoy opera con más de 800 cámaras y 2,000 botones de pánico, en coordinación con el C5 y el Estadio BBVA de cara al Mundial 2026.

“Podemos tener toda la tecnología, pero si el policía no se siente respaldado, no va a actuar. Hemos resaltado el honor y el valor de traer una charola; tenemos que dignificar la labor del policía”, señaló.

En este sentido, se han entregado más de 350 estímulos económicos a elementos destacados y se consolidaron 12 grupos operativos especializados.

Durante la reunión, consejeros de CAINTRA plantearon la creación de un día anual de reconocimiento a los policías, como parte de las acciones para fortalecer el vínculo entre sociedad y corporación.

“Hay mucho miedo de la gente de acercarse a la Policía; tenemos que romper con eso y crear ese vínculo entre sociedad y nuestros policías y tránsitos”, se expuso.

Con estas medidas, el municipio de Guadalupe reafirma que la seguridad se construye con tres pilares: cero impunidad, respaldo a la labor policial y cercanía con la ciudadanía.


