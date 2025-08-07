Cerrar X
Nuevo León

Impulsa Adrián de la Garza a 100 mujeres emprendedoras

El programa ofrece herramientas prácticas para fortalecer ideas, fomentar autonomía económica y vincular a las participantes con redes institucionales de apoyo

  • 07
  • Agosto
    2025

El alcalde Adrián de la Garza encabezó la graduación de las primeras 100 egresadas de la Academia de Emprendedoras de Monterrey.               

La ceremonia que se llevó a cabo en el Auditorio 360 del Palacio Municipal, donde el alcalde reconoció a las participantes que concluyeron su formación sobre gestionar negocios con éxito.

“Es una capacitación muy amplia para darles la información de lo que se enfrentarán una vez que inicien un negocio, porque hay muchas veces que hay grandes ideas para negocios, sin embargo, tiene que ir acompañado de una serie de condiciones, como de marketing, de administración, para que esa emprendeduría no se vea colapsada”, explicó el alcalde, quien estuvo acompañado de su esposa Gaby Oyervides, presidenta honoraria del DIF municipal.

“Es también importante hacerles ver que siempre que se emprende un negocio, muchas veces no se cuenta con el capital suficiente y que si es necesario pueden acceder a un crédito por parte del municipio de Monterrey donde se premia la puntualidad y el cumplimiento con el 0% de pago de intereses. También hacerles ver que es muy importante la formalidad”.

Impulsado por el Instituto Municipal de las Mujeres Regias, el programa ofrece herramientas prácticas para fortalecer ideas de negocio, fomentar la autonomía económica femenina y vincular a las participantes con redes institucionales de apoyo.

Además, las egresadas podrán incorporarse al programa “Emprende Regia” y aplicar a créditos o apoyos económicos gestionados por la Secretaría de Desarrollo Económico de Monterrey.

Ante la alta demanda de interesadas en participar, el gobierno de Monterrey decidió instituir esta iniciativa como un programa permanente.

El evento contó con la presencia de la directora general del Instituto Municipal de las Mujeres Regias, Wendy Cordero; la secretaria de Desarrollo Económico, Ximena Tamariz; el jefe de Gabinete, Fernando Margáin; la presidenta de CANIRAC Nuevo León, Kathia Guajardo; y la presidenta de CANACOPE Monterrey, Catalina Domínguez.


