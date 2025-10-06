Impulsa Infonavit más de 6 mil viviendas en Nuevo León

El Gobierno de México, a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), anunció un importante avance en su programa de construcción habitacional.

Durante su informe, el director general Octavio Romero Oropeza destacó que Nuevo León contará con 6,157 viviendas dentro de la primera fase nacional que contempla 110 mil 228 unidades distribuidas en todo el país.

“Este esfuerzo no tiene precedentes. Estamos hablando de un compromiso real con las y los trabajadores, garantizando vivienda digna, accesible y bien ubicada”, subrayó Romero.

Avanza la meta sexenal de 1.2 millones de viviendas

El titular del Infonavit recordó que el plan del actual gobierno proyecta la construcción de 1 millón 200 mil viviendas durante el sexenio.

Del 5 de abril al 3 de octubre, ya se han contratado 200 mil 613 viviendas, y se prevé cerrar 2025 con 302 mil 171, lo que representa una cuarta parte del objetivo sexenal.

“Vamos en ruta para alcanzar la meta del sexenio; la vivienda es un derecho, no un privilegio”, expresó.

Romero adelantó además que para 2026 se planea iniciar la edificación de 400 mil viviendas adicionales, en 240 predios que estarán listos hacia finales de ese año.

Veracruz, Tabasco y Yucatán lideran la construcción

De acuerdo con los datos oficiales presentados, los estados con mayor número de viviendas iniciadas son Veracruz (24,136), Tabasco (15,388) y Yucatán (12,266).

Sin embargo, Nuevo León destaca en el norte del país, ubicándose en la parte alta del listado nacional, superando a entidades como Sinaloa, San Luis Potosí y Chihuahua.

Créditos Mejoravit superan la meta anual

En paralelo, el programa “Mejoramiento de Vivienda” (Mejoravit) también muestra un desempeño superior a lo planeado.

Hasta el 30 de septiembre de 2025, se han otorgado 201,745 créditos, rebasando la meta intermedia y proyectando cerrar el año con 280,000 créditos, por encima de la meta original de 250,000.

“La gente no solo está comprando vivienda; también está mejorando la que ya tiene, eso nos habla de confianza y estabilidad”, añadió Romero.

Por otra parte, el plan del Infonavit contempla una estrategia integral para garantizar que las nuevas viviendas cuenten con acceso a servicios básicos, transporte y espacios comunitarios.

