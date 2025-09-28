Cerrar X
IMG_9249_890b77c6f6
Nuevo León

Impulsa paz e igualdad en Encuentro Mundial de Valores

Martha Herrera moderó el panel 'De la paz a la chancha' en el Encuentro Mundial de Valores, promoviendo la paz y la igualdad en la sociedad

  • 28
  • Septiembre
    2025

Martha Herrera, secretaria de Igualdad e Inclusión, moderó el panel "De la paz a la chancha" en el Encuentro Mundial de Valores, promoviendo la paz y la igualdad en la sociedad.

El panel incluyó testimonios de Abraham Zarazúa, quien participó en la exposición “Concreto” del CAIPA Estatal; Beatriz Venegas, beneficiaria del CAEVI; Rubén Maza, activista y presidente de It Gets Better México; e Isabel Muñiz, defensora de los derechos de las mujeres indígenas con más de 30 años de trayectoria.

Herrera resaltó que la Secretaría trabaja en prevenir la violencia atendiendo sus raíces, como problemas familiares y falta de empleo, y fortaleciendo la comunidad mediante actividades artísticas, deportivas y educativas.

IMG_9248.JPG

“Dimos un paso más y transitamos hacia una política integral de prevención social de la seguridad humana que nos llevó a atender las raíces que causan la violencia, como los problemas familiares, la falta de empleo y a incrementar los factores de protección hacia las personas, pero también hacia las comunidades, con actividades artísticas, deportivas, la regularización escolar, entre otras muchas cosas”, destacó.

Abraham Zarazúa compartió cómo el acompañamiento del CAIPA le ayudó a alejarse de conflictos escolares y reflexionar sobre el impacto de sus acciones.

IMG_9230.JPG

Durante el encuentro, Herrera destacó que su dependencia fue la primera en adherirse a la Carta por la Compasión, promovida por el Encuentro Mundial de Valores, cuyo objetivo es fomentar habilidades socioemocionales y formar líderes sociales comprometidos con la paz y el bienestar comunitario.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_29_T131719_802_190a7c33a3
Trump asegura que Netanyahu acepta acuerdo de paz para Gaza
EH_UNA_FOTO_2025_09_29_T103404_858_d697b38386
Trump confía en lograr acuerdo de paz con Netanyahu sobre Gaza
EH_UNA_FOTO_3_594a1cebaf
Invertirán $25 mil millones en infraestructura educativa en 2025
publicidad

Últimas Noticias

67b932ef_483b_4944_9665_6c53fed6b9c9_8725aa07e3
Todo listo para renovar el Poder Judicial de Tamaulipas
EH_UNA_FOTO_4264fccda4
Fallece interno en centro de rehabilitación de Reynosa
EH_CONTEXTO_2025_09_29_T143634_422_7bfa86d7d4
Avanzan estudios sobre contaminación en Laguna La Escondida
publicidad

Más Vistas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_4c3ea03e84
Afirma papá que virgen protege a bebé durante derrumbe
Whats_App_Image_2025_09_26_at_8_27_29_PM_1_d7c80c7ca9
Presenta Acosta Naranjo partido ‘Somos México’ en Monterrey
d0cb1edb_2792_4f9e_b7f1_a58fc8c97558_27ead0caff
Respaldan morenistas a Jesús Nava en su cuarto informe
publicidad
×