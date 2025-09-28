Impulsa paz e igualdad en Encuentro Mundial de Valores

Martha Herrera, secretaria de Igualdad e Inclusión, moderó el panel "De la paz a la chancha" en el Encuentro Mundial de Valores, promoviendo la paz y la igualdad en la sociedad.

El panel incluyó testimonios de Abraham Zarazúa, quien participó en la exposición “Concreto” del CAIPA Estatal; Beatriz Venegas, beneficiaria del CAEVI; Rubén Maza, activista y presidente de It Gets Better México; e Isabel Muñiz, defensora de los derechos de las mujeres indígenas con más de 30 años de trayectoria.

Herrera resaltó que la Secretaría trabaja en prevenir la violencia atendiendo sus raíces, como problemas familiares y falta de empleo, y fortaleciendo la comunidad mediante actividades artísticas, deportivas y educativas.

“Dimos un paso más y transitamos hacia una política integral de prevención social de la seguridad humana que nos llevó a atender las raíces que causan la violencia, como los problemas familiares, la falta de empleo y a incrementar los factores de protección hacia las personas, pero también hacia las comunidades, con actividades artísticas, deportivas, la regularización escolar, entre otras muchas cosas”, destacó.

Abraham Zarazúa compartió cómo el acompañamiento del CAIPA le ayudó a alejarse de conflictos escolares y reflexionar sobre el impacto de sus acciones.

Durante el encuentro, Herrera destacó que su dependencia fue la primera en adherirse a la Carta por la Compasión, promovida por el Encuentro Mundial de Valores, cuyo objetivo es fomentar habilidades socioemocionales y formar líderes sociales comprometidos con la paz y el bienestar comunitario.

Comentarios