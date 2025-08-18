Inaugura Samuel cancha en Escobedo con una 'cascarita'

Durante el marco de la estrategia "Ponte Nuevo, Ponte Mundial" de cara al Mundial 2026, el gobernador del estado, Samuel García, inauguró una cancha de paso sintética en Escobedo.

Fue en la Escuela Secundaria Amado Nervo, ubicada en el municipio de Escobedo, la cual albergó este programa, donde se impulsan las actividades escolares de verano con las que se busca promover la participación del alumnado en el futbol como una herramienta de bienestar y desarrollo integral.

Esta vez, fueron los senadores Luis Donaldo Colosio Riojas y Waldo Fernández quienes participaron en las ya tradicionales cascaritas.

Esta actividad permite desarrollar habilidades motrices, valores de convivencia, trabajo en equipo y respeto en un entorno informal pero significativo, generando sentido de comunidad escolar.

En la inauguración también estuvieron presentes Juan Paura García, Secretario de Educación; Luis Fernando Domínguez Martín del Campo, Director del Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León (ICIFED); José Antonio Quiroga Chapa, Representante del Ayuntamiento de General Escobedo; así como Emilia Concepción Lazcano García y Leonel Jasso, Directores de la Escuela Secundaria “Amado Nervo”.

