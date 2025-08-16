Cerrar X
Nuevo León

Inaugura Samuel García polideportivo en Cerralvo

Para este proyecto se invirtieron $13 millones de pesos y se beneficiará a más de 6,000 personas que disfrutarán de este centro deportivo cada mes

  • 16
  • Agosto
    2025

El programa de mejora de infraestructura aplicado por el gobierno del estado continúa entregando obras en distintos municipios, ahora fue el turno de Cerralvo, donde el gobernador de Nuevo León, Samuel García, entregó un polideportivo.

Durante el evento de inauguración de este complejo, el mandatario apuntó que el municipio será incluido en el plan turístico de la entidad para la Copa del Mundo, que está a menos de 300 días de comenzar.

“En 300 días que sea la Copa del Mundo debemos de tener a Nuevo León muy bien. Voy a ayudar a los alcaldes a que arreglemos las carreteras, pintemos los centros históricos, hay que hacer un programa de turismo", señaló García Sepúlveda.

Para este proyecto se invirtieron $13 millones de pesos, de los cuales, $11 millones fueron proporcionados por el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) y $2 millones más del gobierno municipal.

Con estas acciones, el Estado beneficiará a más de 6,000 personas mensuales que disfrutarán de este centro deportivo, además, reafirma su compromiso con promover la integración social, sana convivencia y la participación de la comunidad.

Asistieron al evento, Dulce Alejandre Mora, subsecretaria de protección social y oportunidades de la Secretaría de Igualdad e Inclusión; Baltazar Martínez Montemayor, alcalde de Cerralvo, Baltazar Martínez Ríos, diputado Local y otros alcaldes de la región.

