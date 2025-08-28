Cerrar X
Nuevo León

Interpone queja contra Doctor Hospital en Comisión de Arbitraje

Alena Kharissova, víctima de prácticas abusivas en cobro hospitalario presentó su queja en la Comisión Estatal de Arbitraje Médico contra Doctors Hospital Auna

  • 28
  • Agosto
    2025

Para sumar acciones y generar un cambio Alena Kharissova, víctima de prácticas abusivas en cobros hospitalarios presentó su queja ante la Comisión Estatal de Arbitraje Médico (Coesamed) de Nuevo León contra el Doctors Hospital Auna.

La mañana de este jueves la joven acudió a las instalaciones de la Coesamed para entregar el expediente donde detalla con evidencia las diversas anomalías a las cuales se sometió durante internamiento por una gastroenteritis.

En entrevista con El Horizonte, Kharissova detalló que su queja procedió por las acciones de negarle la atención medica durante una reacción alérgica y la errónea colocación de un catéter.

“Ya interpuse mi denuncia oral y la documentación, ahorita están preparando el expediente y estoy esperando a que me den un folio o algo, pero todo bien, me la aceptaron por el lado de la negligencia por negar la atención médica oportuna y la del catéter mal puesto, ya la parte de retención de más de 30 horas y falsificación no les compete a ellos”

Las demás anomalías como la retención de más de 30 horas para su alta, la falsificación de firmas y más serán vistas por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJNL) y los sobre costos en medicamentos y cobro por supuestas inyecciones que no se le suministraron será la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) quien revise esa situación.

Esta se suma a la denuncia por falsificación de firmas que la joven interpuso ante la FGJNL luego de detectar al menos dos signaturas hechas por alguien más en su expediente.

La cual realizó el pasado 25 de agosto junto a su representante legal Cluadia Tueme, esta última informó que las personas que resulten involucradas podrían perder su licencia e ir a prisión, ya que se trata de un delito penal.

Ante la Profeco Kharissova ingresó dos denuncias el pasado martes 26 de agosto se trató de una por la falta de transparencia y precios exhibidos, y la segunda es de conciliación de cosas extras que se cobraron que si terminó pagando.

Durante su estadía en la Coesamed, la denunciante señaló que más personas acudieron a interponer quejas contra el Doctors Hospital Auna, los cuales a pregunta expresa le confirmaron que seria contra el mismo nosocomio.

También la joven de 31 años acudirá a la Comisión Federal de Arbitraje Médico la próxima semana para dar seguimiento desde diferentes frentes.


