Cerrar X
EH_CONTEXTO_38d0a5f46d
Nuevo León

La Milarca, obra y tesoro del alcalde Mauricio Fernández

El empresario regiomontano tardó más de 50 años en completar su colección, la cual se puede valuar en más de 60 millones de dólares

  • 23
  • Septiembre
    2025

El Museo la Milarca es un espacio creado por Mauricio Fernández, el cual alberga importantes obras históricas y artísticas.

La edificación estuvo a cargo del arquitecto Jorge González Loyzaga, la cual es una réplica de la casa del coleccionista regiomontano.

La Milarca comprende de cuatro naves principales, donde se resguardan alrededor de 3,500 obras de arte de las cuales, Fernández tardó más de 50 años en recopilarlas.

Sala-Policromado-1.-Foto-Carlos-Gil-scaled.jpg

A través de su libro publicado en 2008 "La Milarca", cuenta como fue la adquisición, restauración y montaje de los cuatro techos renacentistas expuestos en las naves del museo.

Cuenta con seis salas que llevan por nombre "El estudio del coleccionista", "El gabinete de Mauricio", "México 86", "Numismática", "Policromado Palencia Siglo XIV" y "Salón Oaxaca".

milarca_apertura_museo1_42d9cd6d42.jpg

Su pasión por la paleontología lo llevó a descubrir el banco de fósiles en Vallecillo, Nuevo León, considerado como uno de los más importante en el mundo. 

Tanta fue su pasión, que uno de los fósiles descubiertos lleva su nombre "Mauriciosaurio Fernandezsi".

OIP.webp

En este recinto, también se cuenta con una colección de piezas de arte popular, de las cuales, 500 se encuentran expuestas en dicho museo.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

mauricio_fernandez_a5a1da00c9
Mauricio Hernández Garza: el alcalde irrepetible
Whats_App_Image_2025_09_23_at_8_44_26_PM_dd17b6873b
Honrará San Pedro a Mauricio Fernández con guardia de honor
ab655ef2_8003_4e31_8318_612228518bc1_2d8c483f3b
Reconocen legado de Mauricio Fernández en España
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_09_24_at_12_18_18_AM_61f4246ce2
Prevén que NL alcanzará $100,000 mdd en anuncios de inversión
Captura_de_pantalla_2025_09_23_a_la_s_20_40_37_5dc555750a
Arte sacro guaraní revela mestizaje espiritual en Paraguay
Whats_App_Image_2025_09_24_at_12_12_46_AM_6db04aa8fe
Economía mexicana luce con 'mejor cara' hacia cierre de año
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_21_at_10_25_39_PM_2_67bccfe0e0
Entristece a regios muerte de Débora Estrella en accidente aéreo
EH_UNA_FOTO_2025_09_22_T135603_362_e9c7c040f1
Conoce a la lista de ganadores del Balón de Oro 2025
EH_DOS_FOTOS_41_b0d1ebe902
Familiares y amigos acuden a funeral de Débora Estrella
publicidad
×