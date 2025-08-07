Cerrar X
Nuevo León

Lanza San Pedro programa contra violencia familiar

Se trata de una estrategia para brindar apoyo a mujeres que han vivido violencia familiar y contempla diversas acciones como el acompañamiento psicológico

  • 07
  • Agosto
    2025

El gobierno municipal de San Pedro presentó el programa Fuertes y Seguras, con el propósito de contribuir a su recuperación emocional y fomentar su autonomía tanto personal como económica de víctimas de maltrato intrafamiliar.

Se trata de una estrategia orientada a brindar apoyo integral a mujeres que han vivido situaciones de violencia familiar y contempla diversas acciones como el acompañamiento psicológico.

Así como talleres y capacitaciones que buscan preparar a las participantes para integrarse al ámbito laboral o desarrollar un emprendimiento propio, esta iniciativa es coordinada por la Dirección de Prevención Social de la Violencia, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro.

Lanza San Pedro programa contra violencia familiar

El programa funciona como un entorno de confianza y contención, en el que las beneficiarias pueden trabajar en la reconstrucción de sus vidas con el respaldo de profesionales especializados y una red comunitaria que promueve el respeto y la solidaridad.

En su fase inicial, 50 mujeres fueron seleccionadas para integrarse mediante becas, pero las autoridades han anunciado que se prevé expandir el programa a más beneficiarias en los próximos meses, permitiendo así un crecimiento progresivo del impacto social.

La puesta en marcha de Fuertes y Seguras se dio como parte de la colaboración entre distintas instancias y organizaciones, incluyendo la Secretaría de Seguridad Pública, la asociación civil Telar y el colectivo Madrinas de San Pedro.

Con esta medida, San Pedro busca robustecer la prevención de la violencia de género y crear espacios seguros donde las mujeres puedan desarrollarse de manera plena para quienes han enfrentado situaciones adversas.

Lanza San Pedro programa contra violencia familiar


