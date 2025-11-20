Cerrar X
Nuevo León

Larga espera por Presupuesto 2026 NL, pero sí llegó

Aníbal Hernandez, encargado del despacho de la Procuraduría Fiscal y Gerardo Arellanes de control presupuestal lo entregaron a la Oficialía de Partes

  • 20
  • Noviembre
    2025

El presupuesto 2026 llegó tarde, pero seguro, pues tras unos últimos ajustes y la espera de la firma del gobernador Samuel García fue entregado a las 23:36 horas de la noche en el Congreso del Estado de Nuevo León.

Aníbal Hernandez, encargado del despacho de la Procuraduría Fiscal y Gerardo Arellanes encargado de la dirección de control presupuestal, entregaron el paquete en la Oficialía de Partes.

En la Constitución del Estado se estipula que es el 20 de noviembre del presente año, el último día que el Poder Ejecutivo tenía para entregar el Paquete Fiscal para el ejercicio del 2026 y esta vez por tercera ocasión, se entregó completo, con Ley de Ingresos y Ley de Egresos.

