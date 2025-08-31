Leones en Acción suma 17.5 toneladas de basura retiradas del río

En su sexta semana de actividades, el programa estatal de voluntariado Leones en Acción llegó a 17.5 toneladas recolectadas del lecho del Río Santa Catarina.

Durante la jornada de este domingo 31 de agosto se limpiaron más de dos toneladas de desechos, incluidos 320 kilos de llantas, esto gracias a los más de 270 voluntarios coordinados por la Secretaría de Participación Ciudadana del Estado.

En las labores participó la secretaria de Economía, Betsabé Rocha, quien mencionó que este tipo de iniciativas ayudan a demostrar la calidad humana que hay en el estado.

“Esta es una oportunidad para trabajar en equipo y demostrar que en Nuevo León cuidamos nuestra riqueza natural. Aprovechemos nuestros pulmones verdes y cuidemos el medio ambiente”, dijo.

También se contó con la participación del secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta, quien celebró que cada vez más personas y empresas participen en el programa estatal de voluntariado.

“Gracias a quienes se atreven a levantar la mano, dar un paso al frente y decir: yo quiero ser parte de la solución. Ellos nos muestran que la verdadera fuerza de un Estado no está sólo en sus instituciones, sino en su gente comprometida y que juntos podemos generar un gran cambio”, comentó.

Otros voluntarios distinguidos fueron Alejandro González, director de administración y finanzas de CIISA PSW, el Subsecretario de Gestión Integral del Aire, Javier González y el secretario técnico de Simeprode, Juan Luis Bolaños.

