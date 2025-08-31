Cerrar X
IMG_4509_e47a41dd9f
Nuevo León

Leones en Acción suma 17.5 toneladas de basura retiradas del río

En la jornada del domingo 31 de agosto se limpiaron más de dos toneladas de desechos, incluidos 320 kilos de llantas, esto gracias a los más de 270 voluntarios

  • 31
  • Agosto
    2025

En su sexta semana de actividades, el programa estatal de voluntariado Leones en Acción llegó a 17.5 toneladas recolectadas del lecho del Río Santa Catarina.

Durante la jornada de este domingo 31 de agosto se limpiaron más de dos toneladas de desechos, incluidos 320 kilos de llantas, esto gracias a los más de 270 voluntarios coordinados por la Secretaría de Participación Ciudadana del Estado.

IMG_4495.JPG

En las labores participó la secretaria de Economía, Betsabé Rocha, quien mencionó que este tipo de iniciativas ayudan a demostrar la calidad humana que hay en el estado.

“Esta es una oportunidad para trabajar en equipo y demostrar que en Nuevo León cuidamos nuestra riqueza natural. Aprovechemos nuestros pulmones verdes y cuidemos el medio ambiente”, dijo.

IMG_4500.JPG

También se contó con la participación del secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta, quien celebró que cada vez más personas y empresas participen en el programa estatal de voluntariado.

“Gracias a quienes se atreven a levantar la mano, dar un paso al frente y decir: yo quiero ser parte de la solución. Ellos nos muestran que la verdadera fuerza de un Estado no está sólo en sus instituciones, sino en su gente comprometida y que juntos podemos generar un gran cambio”, comentó.

IMG_4524.JPG

Otros voluntarios distinguidos fueron Alejandro González, director de administración y finanzas de CIISA PSW, el Subsecretario de Gestión Integral del Aire, Javier González y el secretario técnico de Simeprode, Juan Luis Bolaños.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Gzo52_Ur_Wg_A_Ag_Tm4_a543744ceb
Más de 300 voluntarios participan en limpieza del Río La Silla
Gemini_Generated_Image_8wqdnm8wqdnm8wqd_b5f3291217
Estos son los días sin clases del ciclo escolar 2025-26
Whats_App_Image_2025_08_28_at_5_36_38_PM_fce46718a5
Tecnología en casa, una aliada para cuidar a adultos mayores
publicidad

Últimas Noticias

b7e3c6a1_891d_4990_bb92_373f6c89d8ec_d0d68e8e65
Fomentan el deporte con encuentros de futbol amateur
EH_FOTO_VERTICAL_f8173bb4e1
Sheinbaum resalta que con Trump hay diálogo, pero México decide
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_cf9e017ddd
Esteban Andrada deja Rayados y se va cedido al Real Zaragoza
publicidad

Más Vistas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_15c0370d1e
Dan de alta a alumno de la Prepa 2 que fue golpeado con pupitre
dgf_2543dc3949
Graban caída de parte del techo en antro de Monterrey
bb4b4f80_67b8_4ccd_a9b6_c87feab903f8_09308066a1
Regio Ruta supera 100 mil usuarios y suma nueva ruta en Monterrey
publicidad
×