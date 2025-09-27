Cerrar X
Nuevo León

Llega a San Pedro la escultura monumental 'Niña Cangrejo'

Mauricio Fernández fue promotor de esta obra que hoy se materializa en el municipio, conforme a los tiempos establecidos por el Cabildo, en mayo pasado

San Pedro Garza García dio la bienvenida este sábado a la escultura monumental “Niña Cangrejo”, obra del artista plástico oaxaqueño Sergio Hernández, que se erige como un nuevo referente cultural en el municipio y como parte del legado impulsado por el fallecido alcalde Mauricio Fernández Garza.

La pieza de bronce, de 10 metros de altura, 3 metros de ancho y un peso cercano a las 8 toneladas, fue instalada en el camellón de la Calzada San Pedro, a la altura del cruce con Vía Angélica, en la colonia Fuentes del Valle.

Su ubicación permitirá que pueda apreciarse en ambas caras, convirtiéndose en un punto emblemático de entrada y salida hacia los límites con Monterrey.

El Cabildo sampetrino aprobó la fabricación, traslado, montaje e instalación de la obra durante la sesión ordinaria del 13 de mayo.

En ese encuentro, Mauricio Fernández Garza, quien falleció el pasado 23 de septiembre, destacó la relevancia de contar con una pieza de Sergio Hernández, reconocido internacionalmente y con presencia en colecciones permanentes en México, Alemania, Italia y Estados Unidos.

“Es el artista más relevante ahorita, Sergio Hernández, oaxaqueño, y nos regaló el derecho de poderla hacer, y lo único que nos implica es fabricarla”, expresó Fernández Garza en aquella ocasión, subrayando la importancia de llevar el arte de talla mundial a los espacios públicos de San Pedro.

Con la llegada de “Niña Cangrejo”, San Pedro Garza García no solo enriquece su patrimonio artístico, sino que también rinde homenaje a la visión cultural de Mauricio Fernández, quien durante sus gestiones buscó consolidar al municipio como un referente nacional en materia de arte y cultura.


