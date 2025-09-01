Cerrar X
Nuevo León

Llevará NL inteligencia artificial a las aulas

En las aulas de Nuevo León la inteligencia artificial será impartida a partir del ciclo escolar 2025-2026, estimó el secretario de Educación Juan Paura

Para acercar a los estudiantes a esta tecnología, dijo, ya comenzaron a instruir a los docentes con cursos y seminarios impartidos por expertos internacionales.

“Una vez que los maestros tengan esta capacitación vamos a empezar a llevar a cabo la programación para, si es posible este mismo ciclo escolar, trasmitir (los aprendizajes) de acuerdo a las fases educativas.

“No es lo mismo como van a interactuar niños de preescolar con niños de educación superior”, explicó, “para algunos puede ser una herramienta para sus trabajos de investigación, y para otros simplemente tienen que conocerlas”.

Tras presidir el arranque oficial del nuevo ciclo, el funcionario argumentó el proyecto al destacar el crecimiento exponencial la IA.

“Estos elementos tecnológicos prácticamente nos tienen rebasados y estamos viviendo con ellos”, dijo Paura.

Desde una secundaria en la colonia Mitras Centro, en Monterrey, el secretario reconoció que acercar esta tecnología a los jóvenes requiere invertir en infraestructura con la que las aulas no cuentan.

Sin embargo, aseguró que la adquisición de las herramientas está contemplada.

“Necesitamos primero contar con las instalaciones físicas y luego con el equipo suficiente: computadoras, teléfonos celulares, para efecto de tener acceso a estas redes”, puntualizó.


