Manda ISSSTE NL corazón para trasplante a CDMX

Este órgano vital fue transportado por medio de helicópteros para llevarlo al Hospital La Raza del IMSS en la Ciudad de México

Protección Civil Nuevo León coordinó este miércoles el traslado de un corazón donado para trasplante desde el Hospital Regional del ISSSTE hasta el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, con destino a la Ciudad de México.

El operativo, que inició cerca de las 14:00 horas, fue diseñado para optimizar el tiempo y garantizar la vitalidad del órgano. 

El corazón fue transportado en un helicóptero de Protección Civil desde las canchas de la Facultad de Medicina hasta el hangar de gobierno en el aeropuerto, un recorrido que normalmente tomaría más de una hora por tierra, pero que se redujo a tan solo siete minutos por aire.

Una vez en el aeropuerto, el órgano fue entregado a otro helicóptero que lo esperaba para trasladarlo al Hospital La Raza del IMSS en la Ciudad de México, donde un paciente aguardaba el trasplante para tener una nueva esperanza de vida.

En el operativo participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, el CRUM, Bomberos, Protección Civil de la UANL, el Centro Estatal de Trasplantes y el Centro Nacional de Trasplantes.

