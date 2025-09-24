Cerrar X
Nuevo León

Mauricio Fernández Garza: el alcalde irrepetible

El exalcalde murió a los 75 años tras dejar sus tratamientos contra el cáncer, dejando un legado de seguridad, obras y una fuerte huella en la política regia

  • 24
  • Septiembre
    2025

La historia política de San Pedro y de Nuevo León en las últimas tres décadas no podría contarse sin mencionar el nombre de Mauricio Fernández Garza, quien ayer falleció a los 75 años, a solo días de anunciar que detendría todos sus tratamientos contra el mesotelioma pleural que le fue diagnosticado en 2021.

El también empresario y apasionado promotor del arte murió la madrugada de ayer, rodeado de su familia y en calma, tal como era su deseo luego de solicitar licencia a la alcaldía de San Pedro, el municipio que transformó.

La noticia cimbró a la ciudadanía, a la clase política y al empresariado regio.

WhatsApp Image 2025-09-24 at 1.21.49 AM.jpeg

La figura del panista era por todos conocida y respetada, ya fuera como “El Alcalde” o como “El Tío Mau”, mote que se ganó en redes con sus videos virales, en los que mostraba los tesoros que reunió en su faceta como coleccionista.

Tras su muerte, Mauricio Fernández deja a San Pedro un legado de obras emblemáticas. En sus cuatro gestiones, el municipio se consolidó como el más seguro del país.

WhatsApp Image 2025-09-24 at 1.21.50 AM.jpeg

Su estilo frontal lo convirtió en todo un personaje de NL, que trascendió las fronteras del estado y que le valió para ser inspiración de un documental y una serie.

Mauricio Farah continuará como alcalde interino en San Pedro, y el Congreso deberá nombrar a un sustituto.


