EH_UNA_FOTO_3_dc6de6f285
Nuevo León

Mauricio Fernández líder político ¿e influencer?

El empresario y coleccionista fue nombrado en redes sociales como 'El Tío Mau', donde instruía a sus seguidores con cultura y consejos

  • 23
  • Septiembre
    2025

Mauricio Fernández no solo se preocupaba por la economía de los habitantes del municipio de San Pedro Garza García, sino por la cultura de los ciudadanos.

Aunque Fernández siempre fue una figura pública reconocida desde los años 90, supo integrarse a las nuevas generaciones a través de redes sociales. 

65b6d3e1-c5a7-4cc2-9ec6-9f5057df03b4.jpg

Con casi 2.5 millones de seguidores en TikTok, "El tío Mau" compartía diversas partes de su vida, como anécdotas, consejos y muchos datos culturales, de los cuales, se destacaban las historias de las obras de arte que formaban parte de su colección.

94f227f7-d282-4030-868c-7a43936a99aa.jpg

Aunque su cuenta comenzó para hacerle marketing político a su imagen, se convirtió con el paso del tiempo en una figura reconocida entre las nuevas generaciones, con quienes compartía curiosidades y artefactos de su propiedad.

@mauriciofdzgza Ya le dije al señor del sombrero que me diga Tío Mau… pero bueno, en otras noticias, les comparto este aglomerado de amonitas que estará en La Milarca. #fyp #parati #mauriciofdzgza #aglomerado #amonitas #lamilarca ♬ Funny Song - Funny Song Studio & Thomas Hewitt Jones & Sounds Reel

Consejos del "Tío Mau"

Entre sus videos se destacan algunos de los consejos brindados por el apasionado por la paleontología. En ellos, impulsaba a los jóvenes a creer en si mismos y luchar por sus sueños.

@el.tio.mau.edits El mejor consejo. #MauricioFernandez #sanpedrogarzagarcia #NL #alcalde #mauriciofdzgza #viral #parati ♬ sonido original - el.tio.mau.edits

Destacaba también por consejos económicos como el impulso de ahorrar, valorar la vida y tener tiempo de calidad con la familia.


