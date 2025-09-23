Mauricio Fernández líder político ¿e influencer?

Mauricio Fernández no solo se preocupaba por la economía de los habitantes del municipio de San Pedro Garza García, sino por la cultura de los ciudadanos.

Aunque Fernández siempre fue una figura pública reconocida desde los años 90, supo integrarse a las nuevas generaciones a través de redes sociales.

Con casi 2.5 millones de seguidores en TikTok, "El tío Mau" compartía diversas partes de su vida, como anécdotas, consejos y muchos datos culturales, de los cuales, se destacaban las historias de las obras de arte que formaban parte de su colección.

Aunque su cuenta comenzó para hacerle marketing político a su imagen, se convirtió con el paso del tiempo en una figura reconocida entre las nuevas generaciones, con quienes compartía curiosidades y artefactos de su propiedad.

Consejos del "Tío Mau"

Entre sus videos se destacan algunos de los consejos brindados por el apasionado por la paleontología. En ellos, impulsaba a los jóvenes a creer en si mismos y luchar por sus sueños.

Destacaba también por consejos económicos como el impulso de ahorrar, valorar la vida y tener tiempo de calidad con la familia.

Comentarios