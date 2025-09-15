Mauricio Fernández se separará de cargo por cáncer

El presidente municipal de San Pedro, Mauricio Fernández Garza anunció este lunes que renunciará definitivamente a la alcaldía el 30 de septiembre al señalar que prefiere “hacerse a un lado” al ya no tener la salud suficiente para desempeñar el mismo.

El panista, quien enfrenta por tercera vez cáncer de pleura que es la membrana que cubre los pulmones, dijo que ya dejó los tratamientos y dejar su vida “en manos de Dios”

Por lo pronto pidió una licencia de 15 días y en su lugar, quedará como encargado del despacho, el Secretario del Ayuntamiento, Mauricio Farah, y luego será el Congreso del estado el que determiné quien será el alcalde sustituto.

Visiblemente débil y con oxígeno, Fernández Garza dijo se ausentará del cargo de este martes al 28 de septiembre, día 29 volverá para presenta su primer informe de gobierno el día 30 de septiembre y luego separarse definitivamente del cargo.

“Lo que pasa es que tuve esta semana hospitalizado y la realidad es que me está creciendo mucho el cáncer. [...] Ya paré todo tratamientos, ya decidí dejar en la orden de Dios, pero ya no me voy a tratar, ha sido pesadísimo tanto la quimio y la realidad es no más estar parando el bote. [...] Entonces, pues ahorita ya es enfrentar a una realidad y pues lo que me queda de vida me quedará, pero ya no voy a estar tratando de esa cosa”, dijo con voz pausada y en tono bajo.

Es la tercera ocasión en que a Fernández Garza se le diagnostica la enfermedad; la primera vez fue cuando compitió contra el excalde Miguel Treviño; luego fue en la elección del año pasado y este año le reapareció la enfermedad.

“Es una licencia temporal y luego una definitiva, se va a quedar Farah, y terminando estas dos semanas presento mi renuncia”, dijo ante los medios.

El alcalde fue hospitalizado hace días para someterse a una limpieza en el pulmón, procedimiento derivado de su tratamiento de cáncer pleural, pero sin dejar de operar la administración muncipal.

El edil dijo que esta noche no estará en la ceremonia del Grito de Independencia sino que lo encabezará Farah.

