Tamaulipas

Iglesia Católica inicia la Cuaresma como preparación para Pascua

La Iglesia Católica comenzará este 18 de febrero el tiempo de preparación espiritual con oración, ayuno y caridad previo a la Pascua

A partir de este miércoles 18 de febrero, la Iglesia Católica en todo el mundo inicia el periodo de preparación hacia la Pascua, conocido como la Cuaresma, una etapa espiritual que marca el comienzo del camino litúrgico previo a la celebración central de la fe cristiana.

El sacerdote Alan Camargo, encargado de la pastoral de la comunicación diocesana, explicó que este tiempo litúrgico comprende 40 días de preparación en los que los creyentes son llamados a fortalecer su vida espiritual a través de la oración, el ayuno, la caridad y las buenas obras.

“40 días que habrán de iniciar el próximo Miércoles de Ceniza, 18 de febrero de este año 2026, y es un tiempo donde el cristiano, el creyente, el católico, vamos aprendiendo a peregrinar acompañado de la palabra de Dios, de la oración, del ayuno, de la caridad y de las buenas obras”, señaló.

Durante este periodo, los templos se revisten de color morado como signo de preparación para el misterio pascual, en el que la resurrección ocupa un lugar central para los católicos. Además, en la mayoría de las parroquias se realizan retiros espirituales y encuentros con personas de todas las edades para favorecer una mejor comprensión de este tiempo.

Por su parte, el padre Benito Rivera, experto en Sagradas Escrituras, explicó que el signo de la ceniza recuerda la fragilidad del ser humano y el llamado permanente a la conversión.

“La ceniza nos recuerda que somos polvo, al polvo vamos a regresar; hay que creer en el evangelio, hay que convertirnos, es la predicación esencial de la cuaresma. Hay muchas actividades pastorales, se le da a la gente la catequesis, la eucaristía, se recomienda la práctica de la oración y el ayuno”, expresó.

Asimismo, la Iglesia subrayó que la vivencia de la fe debe ir acompañada de acciones concretas, por lo que invitó a los fieles a que, además de la abstinencia y el ayuno propios de esta temporada, practiquen obras de caridad, mantengan un comportamiento solidario y responsable, y fortalezcan valores como el perdón, considerado esencial en el proceso de preparación para la Pascua.

En este contexto, el padre Benito Rivera destacó que el perdón y las obras de misericordia forman parte fundamental de la vida espiritual que promueve la Iglesia, al tratarse de un mandato del propio Jesucristo.

“Practicar el ayuno, la oración, las prácticas de misericordia, pedir perdón a la familia y resolver los conflictos es parte de la vida espiritual; el perdón es sanador, nos ayuda a estar en paz y tranquilos, aunque es difícil porque el orgullo es muy fuerte”, concluyó.


