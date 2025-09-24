Cerrar X
Nuevo León

Militar balea a su ex pareja en Salinas Victoria; es detenido

Tras el ataque y posterior llegada de las autoridades, el hombre identificado como Uriel Fernando ‘N’, de 31 años, huyó en una camioneta

  • 24
  • Septiembre
    2025

Un presunto elemento del Ejercito Mexicano desató una intensa movilización en Salinas Victoria luego de atacar a su ex pareja a balazos y posteriormente enfrentarse con elementos municipales durante una persecución.

El hecho se registró alrededor de las 23:30 horas en la colonia Castilla Diamante, donde según testigos el agresor disparó contra la mujer, provocándole una herida en el glúteo.

Tras el ataque y posterior llegada de las autoridades, el hombre identificado como Uriel Fernando ‘N’, de 31 años, huyó en una camioneta Cherokee de color blanco la cual presuntamente tenía placas sobrepuestas.

En su intento por escapar, el militar intercambió disparos con policías, impactó a un vehículo Tsuru sobre la avenida Silveira y finalmente perdió el control de la camioneta en una rotonda de la a avenida Paseo de las Fuentes, donde terminó herido por impactos de bala.

Fuentes aseguraron que al interior del vehículo fue asegurada un arma larga, mientras que el detenido fue trasladado con custodia a un hospital. La mujer lesionada también recibió atención médica y se reporta fuera de peligro.

La zona permaneció bajo resguardo durante varias horas mientras se realizaban las investigaciones correspondientes.


