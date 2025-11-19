Cerrar X
Refineria_Cadereyta_d925ceb86e
Nuevo León

Modernización de desulfuradoras de la Refinería tomará dos años

El titular de Medio Ambiente, explicó que estos equipos permitirán una disminución importante en las emisiones que generan las instalaciones petroleras

  • 19
  • Noviembre
    2025

La Refinería de Cadereyta operará con un sistema de filtración renovado dentro de aproximadamente dos años, de acuerdo con lo expuesto por el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero.

En su comparecencia en la Glosa del Cuarto Informe, el funcionario explicó que la actualización de estos equipos permitirá una disminución importante en las emisiones que generan las instalaciones petroleras.

“Actualmente, se encuentran renovando dos desulfuradoras, las cuales son recuperadoras de azufre, que es el gas que sale cuando se está quemando la gasolina.

“Y esperan en los próximos dos años terminar esta remodelación o equipamiento de los filtros de la refinería, sin duda es un gran reto, pero estamos trabajando y con mucha comunicación con el gobierno Federal para poder tener en el corto plazo  los resultados esperados por la ciudadanía”, dijo Raúl Lozano.

El titular de Medio Ambiente indicó que, aunque el proyecto representa un desafío técnico considerable, existe un compromiso de las instituciones involucradas para acelerar los trabajos y atender la demanda social de mejorar las condiciones atmosféricas en Monterrey y su área metropolitana.

En el caso de las pedreras, informó que la dependencia estatal emitió nuevas medidas obligatorias para disminuir la dispersión de partículas PM2.5 y PM10, consideradas como una de las principales fuentes de polvo en la zona.

Además, las compañías deberán invertir en sistemas de control, colocar domos y lonas, además de modernizar su operación para reducir su impacto ambiental.

Por otra parte, en el tema de la división Ambiental mencionó que desde su creación ha presentado 87 querellas ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales, la cual se encuentra investigando al respecto.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_05_at_1_33_24_AM_d3c5d38197
Federación consiente a Nuevo León con 8% más del gasto federal
Captura_de_Pantalla_2025_02_20_a_la_s_18_13_58_2f35f5240a
'Solucionaremos la contaminación de Monterrey': Alicia Bárcena
nl_refineria_220e0969a5
Atribuyen olores fétidos a una falla en la refinería
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_83_6cfaf515a2
Barcos camaroneros dejan 18 tortugas varadas en Playa Bagdad
eua_rusia_ucrania_31917c9f92
Negocian EUA y Rusia plan de paz; exigen concesiones a Ucrania
ariana_grande_gira_002e7d120b
Ariana Grande anuncia que su próxima gira será la última
publicidad

Más Vistas

istockphoto_2094528663_612x612_20a9a09918
Día del Hombre 2025: qué significa y por qué se celebra en México
nl_torres_sendero_799d2f8ef2
Torres Sendero ya prevende... y tiene proyectos clausurados
nl_megadesarrollo_topo_chico_5257f657dc
Inmobiliarias violan la ley al prevender sin permisos
publicidad
×