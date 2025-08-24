Cerrar X
Nuevo León

Monterrey limpia más de 2,000 rejillas para evitar inundaciones

Estas labores comenzaron desde hace cuatro días en distintos puntos de la ciudad, donde se recolectaron más de 90 toneladas de desechos y azolve

  • 24
  • Agosto
    2025

Con el pronóstico de fuertes lluvias para este fin de semana y el inicio de la siguiente, el municipio de Monterrey, a través de la Secretaría de Servicio Públicos, limpió más de 2,142 rejillas de drenaje para prevenir inundaciones.

Estas labores comenzaron desde hace cuatro días en distintos puntos de la ciudad, donde se recolectaron más de 90 toneladas de desechos y azolve, pues a mitad de semana ya hubo lluvias fuertes en la urbe.

GzFCsmgXsAE19ma.jpg

Aunado a estas labores, el cabildo pidió a la población no tirar basura en las calles, pues se aproxima la temporada de lluvias en la entidad, lo que podría provocar severas inundaciones en el futuro cercano.

Se espera que las precipitaciones continúen en la capital nuevoleonesa durante la tarde este domingo, además del lunes y hasta el miércoles de la siguiente semana, incluso con la posibilidad de tormentas eléctricas.

GzFCsmkX0AAV58Y.jpg


