Monterrey vivirá tarde de tráfico, anticipa tu camino

Monterrey se prepara para un sábado con gran movimiento vial debido a la concentración de varios eventos deportivos y culturales que atraerán a miles de asistentes.

Autoridades locales recomendaron a la ciudadanía tomar precauciones y prever sus traslados, ya que se esperan congestionamientos en distintas zonas del área metropolitana.

Beisbol: Sultanes vs. Charros

El primer evento será el juego de beisbol entre Sultanes de Monterrey y Charros de Jalisco, programado a las 18:00 horas en el Walmart Park.

Los Sultanes anunciaron como pitcher abridor a Manny Bañuelos, con efectividad de 5.40 en playoffs, dos ponches y una derrota en cinco innings trabajados.

Por los Charros, el manager Benjamín Gil mandará al montículo a Luis Iván Rodríguez, quien en el segundo juego lanzó 4.2 entradas, ponchó a dos y mantuvo a raya a la ofensiva regiomontana.

Futbol varonil: Tigres vs. América

De forma paralela, la Liga MX 2025 vivirá uno de los duelos más esperados de la jornada 5 del Apertura: Tigres vs. América, a las 18:00 horas en el Estadio Universitario “El Volcán”, en San Nicolás de los Garza.

El encuentro promete un lleno total, lo que impactará la circulación en la zona norte de la ciudad.

Futbol femenil: Rayadas vs. Santos

Más tarde, a las 21:00 horas en el Estadio BBVA, las Rayadas recibirán a Santos Laguna en la Jornada 7 de la Liga MX Femenil.

Se espera gran asistencia de la afición albiazul en Guadalupe, lo que incrementará el tráfico en las inmediaciones del recinto.

Festival Dale Mix en Fundidora

Además de los encuentros deportivos, Monterrey será sede del festival musical “Dale Mix”, que iniciará a las 14:00 horas en el Parque Fundidora.

El evento reunirá a miles de asistentes durante toda la tarde y noche, lo que generará una importante carga vehicular en la zona centro-oriente de la ciudad.

Recomendaciones viales

Debido a la coincidencia de horarios y recintos, se prevén complicaciones viales en San Nicolás, Guadalupe y Monterrey.

Las autoridades recomiendan:

Salir con anticipación.

Usar transporte público o servicios de aplicación.

Evitar calles aledañas a los estadios y al Parque Fundidora.

Con beisbol, futbol varonil, futbol femenil y un festival masivo, este sábado Monterrey será escenario de un día vibrante, pero también de intenso tráfico.

