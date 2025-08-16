Cerrar X
MX_12550268173102_2ac0400477
Nuevo León

Monterrey vivirá tarde de tráfico, anticipa tu camino

Este sábado Monterrey vivirá intenso tráfico por juegos y festival; autoridades llaman a los regios a tomar precauciones en sus traslados

  • 16
  • Agosto
    2025

Monterrey se prepara para un sábado con gran movimiento vial debido a la concentración de varios eventos deportivos y culturales que atraerán a miles de asistentes.

Autoridades locales recomendaron a la ciudadanía tomar precauciones y prever sus traslados, ya que se esperan congestionamientos en distintas zonas del área metropolitana.

Beisbol: Sultanes vs. Charros

El primer evento será el juego de beisbol entre Sultanes de Monterrey y Charros de Jalisco, programado a las 18:00 horas en el Walmart Park.

Los Sultanes anunciaron como pitcher abridor a Manny Bañuelos, con efectividad de 5.40 en playoffs, dos ponches y una derrota en cinco innings trabajados.

Por los Charros, el manager Benjamín Gil mandará al montículo a Luis Iván Rodríguez, quien en el segundo juego lanzó 4.2 entradas, ponchó a dos y mantuvo a raya a la ofensiva regiomontana.

Futbol varonil: Tigres vs. América

De forma paralela, la Liga MX 2025 vivirá uno de los duelos más esperados de la jornada 5 del Apertura: Tigres vs. América, a las 18:00 horas en el Estadio Universitario “El Volcán”, en San Nicolás de los Garza.

El encuentro promete un lleno total, lo que impactará la circulación en la zona norte de la ciudad.

Futbol femenil: Rayadas vs. Santos

Más tarde, a las 21:00 horas en el Estadio BBVA, las Rayadas recibirán a Santos Laguna en la Jornada 7 de la Liga MX Femenil.

Se espera gran asistencia de la afición albiazul en Guadalupe, lo que incrementará el tráfico en las inmediaciones del recinto.

Festival Dale Mix en Fundidora

Además de los encuentros deportivos, Monterrey será sede del festival musical “Dale Mix”, que iniciará a las 14:00 horas en el Parque Fundidora.

El evento reunirá a miles de asistentes durante toda la tarde y noche, lo que generará una importante carga vehicular en la zona centro-oriente de la ciudad.

Recomendaciones viales

Debido a la coincidencia de horarios y recintos, se prevén complicaciones viales en San Nicolás, Guadalupe y Monterrey.

Las autoridades recomiendan:

  • Salir con anticipación.
  • Usar transporte público o servicios de aplicación.
  • Evitar calles aledañas a los estadios y al Parque Fundidora.

Con beisbol, futbol varonil, futbol femenil y un festival masivo, este sábado Monterrey será escenario de un día vibrante, pero también de intenso tráfico.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_17_5879a98dcd
Investigan muerte de bebé, hijo de menor de edad
Whats_App_Image_2025_08_16_at_5_37_56_PM_1_4965f10a38
Alfonso Cepeda presenta su informe de gobierno en Saltillo
Whats_App_Image_2025_08_16_at_5_29_15_PM_716a294c74
Evacuan salón de belleza por conato de incendio
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_a4d6e3e39d
Pseudo aficionados de Tigres protagonizan riña tras derrota
01_INAUGURA_GOBERNADOR_MULTIDEPORTIVO_EN_CERRALVO_CON_CASCARITA_MUNDIALISTA_fb6c24c56c
Inaugura Samuel García polideportivo en Cerralvo
Huracan_Erin_ded6d42a6a
Erin se degrada a huracán categoría 4 y pasa por norte del Caribe
publicidad

Más Vistas

MX_12550268173102_2ac0400477
Monterrey vivirá tarde de tráfico, anticipa tu camino
Inaugura_HCMF_planta_en_Ramos_Arizpe_invierten_MXM_328_millones_474e1b1e03
Inaugura HCMF planta en Ramos Arizpe; invierten MXM$328 millones
pemex_sheinbaum_soborno_53f01d2ba8
Sobornos a Pemex revelados por EUA no se concretaron: Presidencia
publicidad
×