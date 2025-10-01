Moviliza incendio en la colonia Independencia a Protección Civil
La tarde de este miércoles 1 de octubre se registró un incendio de basura en la colonia Independencia, en Monterrey, Nuevo León
- 01
-
Octubre
2025
La tarde de este miércoles 1 de octubre se registró un incendio de basura en la colonia Independencia, en Monterrey, Nuevo León.
De acuerdo con Protección Civil estatal, el reporte se recibió alrededor de las 14:30 horas en el cruce de Andador San Agustín y el antiguo camino a San Agustín.
Al lugar acudieron las unidades 128, 130 y 131 de Protección Civil Nuevo León para controlar el siniestro.
Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni mayores afectaciones. La corporación informó que se mantiene pendiente de actualizar la situación conforme avancen las labores.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas