Moviliza incendio en la colonia Independencia a Protección Civil

La tarde de este miércoles 1 de octubre se registró un incendio de basura en la colonia Independencia, en Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con Protección Civil estatal, el reporte se recibió alrededor de las 14:30 horas en el cruce de Andador San Agustín y el antiguo camino a San Agustín.

Al lugar acudieron las unidades 128, 130 y 131 de Protección Civil Nuevo León para controlar el siniestro.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni mayores afectaciones. La corporación informó que se mantiene pendiente de actualizar la situación conforme avancen las labores.





