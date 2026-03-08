Vinculan a nueve por posesión de armas y drogas en Tamaulipas

La Fiscalía General de la República vinculó a proceso este sábado a nueve presuntos miembros de un grupo criminal detenidos en Matamoros, Tamaulipas.

A estos supuestos criminales se les ratificó la prisión preventiva oficiosa después de que los datos de prueba fueran presentados por personal del Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Los presuntos delincuentes fueron capturados durante un despliegue operativo efectuado en el Ejido Sandoval, donde se decomisaron armas de fuego, granadas, lanzacohetes, cartuchos, cargadores, equipo táctico, droga y vehículos.

¿Qué delitos se les imputa a cada uno de los detenidos?

Antonio Guadalupe "N"

Portación de armas de fuego y de granada de mano

Posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas

Posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio

Pedro "N"

Posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas

Portación de armas de fuego de uso exclusivo

Pedro Azael "N"

Posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas

Kevin "N" y Luis "N"

Portación de armas de fuego

Posesión de cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas

César "N" y Ángel "N"

Portación de armas de fuego

Posesión de cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas

Posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio

José "N"

Portación de armas de fuego

Posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas

Posesión simple de marihuana

Su detención fue resultado de las acciones desplegadas por el Gabinete de Seguridad de México, a través de los elementos pertenecientes a Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN).

