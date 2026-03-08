Vinculan a nueve por posesión de armas y drogas en Tamaulipas
Los presuntos delincuentes fueron capturados durante un despliegue operativo efectuado en el Ejido Sandoval, donde se decomisaron desde lanzacohetes hasta droga
La Fiscalía General de la República vinculó a proceso este sábado a nueve presuntos miembros de un grupo criminal detenidos en Matamoros, Tamaulipas.
A estos supuestos criminales se les ratificó la prisión preventiva oficiosa después de que los datos de prueba fueran presentados por personal del Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
Los presuntos delincuentes fueron capturados durante un despliegue operativo efectuado en el Ejido Sandoval, donde se decomisaron armas de fuego, granadas, lanzacohetes, cartuchos, cargadores, equipo táctico, droga y vehículos.
¿Qué delitos se les imputa a cada uno de los detenidos?
Antonio Guadalupe "N"
- Portación de armas de fuego y de granada de mano
- Posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas
- Posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio
Pedro "N"
- Posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas
- Portación de armas de fuego de uso exclusivo
Pedro Azael "N"
- Posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas
Kevin "N" y Luis "N"
- Portación de armas de fuego
- Posesión de cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas
César "N" y Ángel "N"
Portación de armas de fuego
- Posesión de cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas
- Posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio
José "N"
- Portación de armas de fuego
- Posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas
- Posesión simple de marihuana
Su detención fue resultado de las acciones desplegadas por el Gabinete de Seguridad de México, a través de los elementos pertenecientes a Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN).
