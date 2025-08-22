'Nuevo León acelera obras rumbo al Mundial 2026': Miguel Flores
El secretario General aseguró que el estado avanza en movilidad, seguridad e infraestructura para recibir a visitantes del Mundial de 2026
- 22
-
Agosto
2025
El secretario General de Gobierno de Nuevo León, Miguel Flores, afirmó que el estado está acelerando sus preparativos rumbo al Mundial de 2026.
En una reunión con el gobernador Samuel García y su homólogo de Jalisco, Pablo Lemus, se presentó la estrategia “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”.
Flores destacó que el plan se basa en cuatro ejes: movilidad, espacios públicos, embellecimiento urbano y experiencia mundialista, en coordinación con iniciativa privada y ciudadanía.
En el encuentro enfatizó que se avanza en nuevas líneas del Metro, la renovación de la Línea 1, camiones, paraderos, puentes viales, corredores verdes y la nueva aduana Laredo–Colombia.
“El Mundial será el evento más grande en la historia de Norteamérica. En Nuevo León metemos el acelerador para estar listos y dejar un legado para futuras generaciones”, puntualizó.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas