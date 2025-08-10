Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_08_10_T121030_678_2e7a8d290d
Nuevo León

Nuevo León anuncia 'techado Osmar Olvera' en centro acuático

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció la construcción de una nueva cubierta para el Centro Acuático 'Osmar Olvera Ibarra'

  • 10
  • Agosto
    2025

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció la construcción de una nueva cubierta para el Centro Acuático "Osmar Olvera Ibarra", ubicado en el Parque Niños Héroes, como parte de un homenaje al destacado clavadista mexicano.

Durante la presentación, el mandatario detalló que la cubierta será una estructura metálica de última generación, con una superficie de 7 mil metros cuadrados de membrana especial importada desde Bélgica. Este material es antihongo, antiflama y altamente resistente al desgarro, lo que permitirá el uso del espacio durante todo el año, sin importar las condiciones climáticas.

Anuncia Samuel 'techado Osmar Olvera' en centro acuático

La obra forma parte del compromiso del gobierno estatal por fortalecer la infraestructura deportiva.

¿Quién es Osmar Olvera?

El mexicano Osmar Olvera es medallista de oro en el reciente Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025, donde se consagró campeón mundial en la disciplina de clavados.

Con apenas 21 años, Olvera se ha consolidado como una de las mayores promesas del deporte nacional, sumando esta presea a un historial que incluye medallas en Juegos Panamericanos y competencias internacionales desde temprana edad.

Osmar Olvera


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_miguel_flores_83ea2c0fcb
Cumple Miguel Flores un mes como Secretario General de Gobierno
EH_UNA_FOTO_2025_08_10_T133822_528_6c6c2be473
Avanza 4% obra del tren Ciudad de México–Pachuca: Sheinbaum
Inauguran_ampliacion_de_Puente_Colombia_cruces_aumentan_11_veces_2813bb1ce1
Inauguran ampliación de Puente Colombia; cruces aumentan 11 veces
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_DOS_FOTOS_1_104d67681d
Mueren bebé y un adulto tras accidente vial en Tamaulipas
aicm_reanudan_operaciones_9cc3d947f7
AICM reanuda operaciones tras suspensión por tormenta
rusia_acusa_a_ucrania_5c0de8205a
Ucrania contrata a cárteles mexicanos para la guerra, acusa Rusia
publicidad

Más Vistas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
Aeropuerto de la CDMX termina inundado por intensas lluvias
sddefault_d5e7b2ce5f
Estos son los pueblos originarios de Nuevo León
lluvia_archivo_33df2597ac
Alerta Conagua por tormentas en Nuevo León durante la tarde
publicidad
×