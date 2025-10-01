Ofrece Guadalupe más de 17 mil servicios veterinarios

El municipio de Guadalupe realizó cerca de 17 mil servicios veterinarios durante su primer año de gestión, beneficiando a las mascotas del municipio a través de su centro de bienestar animal y diversas campañas en colonias.

Este importante logro fue destacado por Luis López, director de Salud Preventiva de Guadalupe, en el marco de las actividades por la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2025, organizada en colaboración con autoridades estatales.

“Ya tenemos un año y en el último conteo que realizamos tenemos ya aproximadamente 17 mil servicios veterinarios en el municipio. Esto abarca esterilizaciones, vacunaciones, consultas, cortes de uñas, propias del Centro de Bienestar Animal y de nuestra campaña ‘Amor con M de Mascota’ que llevamos a las colonias,” detalló el titular de salud preventiva.

López recordó que la vacunación antirrábica es permanente a lo largo del año. Los dueños pueden acudir de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, a dos ubicaciones.

El centro de bienestar animal en la colonia San Rafael y el centro de control canino en la colonia 20 de Noviembre.

Adicionalmente, se anunció una jornada especial de vacunación antirrábica para este domingo 5 de octubre, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, en el Salón Polivalente de la colonia 2 Ríos, invitando a los vecinos a proteger a sus mascotas contra la rabia.

