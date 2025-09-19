Pactan Estado y burócratas contrato laboral con más beneficios 

El gobierno de Nuevo León y el Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado (SUSPE) firmaron este viernes el Convenio de Prestaciones Sociales y Económicas 2025–2027 que es un nuevo contrato con 24 nuevos beneficios para los burócratas estatales.

Se trata de un acuerdo que impactará a más de 5,000 trabajadores estatales, activos y jubilados, y que fue calificado como “un hito” en la relación entre la administración estatal y la burocracia organizada.

El acto protocolario, realizado en el Teatro de la Ciudad, reunió al gobernador Samuel García, a la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez; al secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores; a la secretaria de Administración, Gloria Morales, y al líder sindical Ricardo Cavazos, entre otros funcionarios.

En su intervención, el mandatario estatal subrayó que este convenio refleja la voluntad de su administración de reconocer el trabajo cotidiano de la burocracia estatal.

“En Nuevo León se premia el mérito, los servidores públicos son quienes dan la cara por el estado; son la ventanilla, el contacto directo con la ciudadanía. Este convenio es la certeza legal de que sus familias tendrán reciprocidad en prestaciones y apoyos”, señaló García, quien reconoció que, a diferencia de los funcionarios de paso, la base trabajadora sostiene la operación del aparato gubernamental a lo largo de décadas”, dijo el gobernador.

Ricardo Cavazos, secretario general del SUSPE, destacó que este convenio representa “una nueva etapa de diálogo y colaboración” con el Gobierno del Estado, y lo calificó como un reconocimiento tangible al esfuerzo diario de la base trabajadora.

La secretaria de Administración, Gloria Morales, subrayó que el acuerdo lleva el sello personal de Cavazos y lo describió como un homenaje al legado sindical de su padre. “Este convenio simboliza continuidad, compromiso y cercanía con la base trabajadora”, expresó.

Analistas consultados apuntan que este convenio no solo tiene un valor administrativo, sino también político: fortalece el vínculo del Gobierno estatal con un sector históricamente estratégico en la vida pública de Nuevo León —la burocracia organizada— y sienta bases de estabilidad laboral en un contexto de transición hacia la segunda mitad del sexenio.

Con la incorporación de nuevas prestaciones y la ampliación de derechos, el Convenio 2025–2027 busca consolidar un esquema de protección social más robusto para los trabajadores estatales, al tiempo que refuerza la narrativa gubernamental de un Nuevo León competitivo, justo y con instituciones sólidas.

El documento incorpora una serie de avances significativos en materia laboral, de salud y educación:

Salud: nuevos beneficios médicos, incluyendo cirugías bariátricas y apoyo para implantes dentales.

Educación: incremento en becas, libros de texto y materiales escolares, con mayor presupuesto asignado.

Laboral: licencias con goce de sueldo por matrimonio y horarios flexibles para trabajadores con hijos que padezcan alguna discapacidad o condición del espectro autista.

Seguridad social: aumento del seguro de vida, apoyos adicionales para gastos de escrituración y vivienda, y mejoras en los beneficios para jubilados y pensionados, incluyendo mayores recursos para la Casa del Jubilado.

Reconocimientos: actualización de premios por puntualidad y asistencia, además de incrementos en los estímulos por años de servicio

