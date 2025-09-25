Cerrar X
Nuevo León

Parques y Vida Silvestre de NL cuidará a la osa de La Pastora

A partir de este jueves, la dependencia se encargará de la atención veterinaria de la osa del Zoológico La Pastora, afectada por patologías dermatológicas

  • 25
  • Septiembre
    2025

La Dirección de Parques y Vida Silvestre del Estado informó que a partir de este jueves serán ellos quienes se hagan cargo de los cuidados veterinarios de la osa del Zoológico La Pastora, quien presenta patologías dermatológicas.

La oficina también le solicitó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) el cuidado del ejemplar.

La osa recibirá atención médica especializada, con el objetivo de recuperar su mejor estado de salud para después liberarla en su hábitat natural.

Sin embargo, el caso se considera de pronóstico reservado, lo que significa que la evolución del animal dependerá de su respuesta al tratamiento.

Es por esto que Parques y Vida Silvestre de Nuevo León contempla dos posibles escenarios: una recuperación plena que permita reincorporarla a la vida silvestre, o bien la implementación de cuidados paliativos dignos para garantizar su bienestar en caso de que la enfermedad comprometa de manera irreversible su salud.

Para esto, los veterinarios de la oficina aplicarán protocolos clínicos avanzados, con seguimiento constante y bajo supervisión especializada, priorizando siempre el bienestar del ejemplar y su derecho a una atención ética y profesional.

Esta decisión de intervenir directamente es debido al compromiso de la dependencia con la conservación de la fauna silvestre en la entidad y brindar soluciones oportunas a los retos de salud de los ejemplares en cautiverio.


