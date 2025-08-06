Pasa regidor del PAN a Movimiento Ciudadano en Guadalupe

El regidor Julio César Santos Lara se integró formalmente a las filas de Movimiento Ciudadano (MC) en el municipio de Guadalupe tras haber militado en el Partido Acción Nacional (PAN).

El coordinador operativo estatal, Baltazar Martínez Ríos dio la bienvenida este miércoles a Santos Lara durante un evento en la sede del partido.

“Cada semana estamos integrando a más personalidades a esta familia naranja, a personalidades con mucha experiencia, con muchas ganas, con toda la voluntad de trabajar y fortalecer esta familia naranja con miras hasta el 2027 que cada vez, tengo que decirlo con mucha alegría, se ve cada día más naranja el 2027”, expresó el coordinador operativo de MC.

Santos Lara es regidor del Ayuntamiento de Guadalupe para el periodo 2024–2027. Desde su cargo ha destacado por impulsar temas relacionados con la participación ciudadana, la seguridad comunitaria y el desarrollo urbano ordenado.

En el evento estuvieron presentes regidores de MC, así como la secretaria de Ayuntamiento, Laura Paula López Sánchez, en representación del alcalde de Guadalupe, Héctor García.

