Pide Samuel García a nueva Suprema Corte garantizar derechos

Tras la instalación de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el gobernador de Nuevo León, Samuel García, felicitó a los nuevos ministros y los instó a defender la autonomía del Poder Judicial y la división de poderes.

El mandatario estatal dijo que esta nueva corte tiene la oportunidad de reafirmar su misión constitucional: proteger el Estado de derecho y la democracia.

“Por el bien de México, el país en el que viven y van a crecer mis hijas, espero y deseo que esta nueva Corte sí cumpla con su función judicial y no política. Las y los nuevos ministros tienen ante sí la oportunidad de reivindicar su encomienda constitucional: que la corte sea un poder federal autónomo, y salvaguarde la división de poderes que es pilar de nuestro estado de derecho y nuestra democracia”, indicó García.

“Les deseo el mayor de los éxitos en su tarea de hacer valer la Constitución, defenderla y proteger a los mexicanos de cualquier arbitrio o abuso de autoridad”.

Su experiencia pasada con el Poder Judicial, recordó, lo dejó fuera de la contienda presidencial de 2024.

“No pude evitar recordar lo que pasó hace un año y medio, cuando la Suprema Corte de Justicia se amafió con la vieja política y otros poderes fácticos para sacarme de la contienda presidencial y dejarle el paso libre a una alianza condenada al fracaso".

“A las 23:47 horas del 1 de diciembre de 2023, 13 minutos antes de que se venciera el término, a escondidas, sin dar la cara, como delincuentes, publicaron una resolución que no me permitió participar en la contienda”, señaló García.

