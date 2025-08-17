Cerrar X
Piden promover respeto en el Día Mundial del Peatón

A través del llamado photowalk “Conmemoremos el Día del Peatón”, los ciudadanos recorrieron las calles de la zona centro para capturar la esencia urbana

  • 17
  • Agosto
    2025

La agrupación civil Bien al Volante, sociedad civil organizada y representantes de la dirección de tránsito de Monterrey realizaron  una serie de actividades para promover la seguridad vial y el respeto a quienes se trasladan a pie en el Día Mundial de Peatón.

De acuerdo con estadísticas globales, cada 23 segundos se pierde una vida en el planeta por algún accidente de tránsito.

El primer evento en la urbe regia tuvo lugar el cruce de las calles Zaragoza y Morelos en el centro, donde colocaron lonas informativas en las que se plasmó que en gran parte del día todos somos peatones.

WhatsApp Image 2025-08-17 at 2.32.26 PM.jpeg

Además, se implementó una “cartografía emocional”, con un mapa de la ciudad donde los transeúntes expresaban su sentir al caminar por ciertas áreas de esta capital.

Otra actividad fue una rodada ciclista como parte del cierre del campamento de verano “Juguemos por una Movilidad Segura y Sostenible”, de forma coordinada con la asociación civil Movac y personal de Distrito Tec.

Un total de 40 ciclistas, principalmente infantes que participaron en el campamento, recorrieron las calles de la zona del Tec.

WhatsApp Image 2025-08-17 at 2.32.50 PM.jpeg

Además de poner en práctica las señales de quienes transitan en bicicleta, evaluaron si las arterias cuentan con la infraestructura adecuada para la rodada.

A través del llamado photowalk “Conmemoremos el Día del Peatón”, los ciudadanos recorrieron las calles de la zona centro para capturar la esencia urbana y reflexionar sobre la importancia de una ciudad más caminable.

El punto de encuentro fue la Plaza Santa Isabel, ubicada sobre Calzada Madero, de ahí partieron a las zonas más emblemáticas del sector como el Arco de Independencia, la Maderería Victoria y otras.

WhatsApp Image 2025-08-17 at 2.32.15 PM.jpeg

Los asistentes documentaron en fotografías la vida cotidiana y la interacción de los peatones con el espacio público.

El objetivo de las actividades fue promover una cultura vial de siempre tener en cuenta que quienes caminan, son una prioridad.  

La Organización Mundial de la Salud implementó el Día del Peatón el 17 de agosto, fecha en la que se tiene registro del primer atropello fatal ocurrido en 1897 en Londres.


