Plantean ley para prevenir el acoso y violencia escolar

La diputada local del PRI, Armida Serrato Flores, presentó una iniciativa de reforma a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar, con el objetivo de otorgar a directivos y maestros la facultad de denunciar ante las autoridades casos de acoso y violencia escolar.

Acompañada de Silvia Luévanos, de la asociación “Granito de Arena”, la legisladora destacó la necesidad de que el personal educativo actúe como agente protector, denunciando de inmediato cualquier indicio de acoso para garantizar entornos educativos seguros.

La reforma propone añadir el artículo 59 BIS, que obligaría a los docentes a informar a la policía sobre casos de acoso o violencia y colaborar en las investigaciones.

Luévanos subrayó la importancia de esta iniciativa para reforzar la seguridad en las escuelas y mencionó que el 28 de agosto la SEP emitirá disculpas públicas a nivel nacional por casos de abuso sexual infantil.

