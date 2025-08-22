Cerrar X
a95f55b6_c54c_4b6b_8a71_752d1b2357d5_ffa3be2592
Nuevo León

Plantean ley para prevenir el acoso y violencia escolar

La diputada local del PRI, Armida Serrato Flores, presentó una iniciativa de reforma a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar

  • 22
  • Agosto
    2025

La diputada local del PRI, Armida Serrato Flores, presentó una iniciativa de reforma a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar, con el objetivo de otorgar a directivos y maestros la facultad de denunciar ante las autoridades casos de acoso y violencia escolar.

Acompañada de Silvia Luévanos, de la asociación “Granito de Arena”, la legisladora destacó la necesidad de que el personal educativo actúe como agente protector, denunciando de inmediato cualquier indicio de acoso para garantizar entornos educativos seguros.

La reforma propone añadir el artículo 59 BIS, que obligaría a los docentes a informar a la policía sobre casos de acoso o violencia y colaborar en las investigaciones.

Luévanos subrayó la importancia de esta iniciativa para reforzar la seguridad en las escuelas y mencionó que el 28 de agosto la SEP emitirá disculpas públicas a nivel nacional por casos de abuso sexual infantil.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

71f993f3_7aac_4f7f_9dc2_e417ca179b28_f21440f2ed
Secretario de Educación de Tamaulipas defiende uso de uniformes
EH_UNA_FOTO_ad177c392c
Exhorta diputada a regresar el Fondo de Desastres
EH_UNA_FOTO_2025_07_06_T111016_075_0da042ff4f
Persisten agresiones contra maestros en escuelas de Coahuila
publicidad

Últimas Noticias

cirugia_estetica_16b817605b
Muere mujer estadounidense tras cirugía estética en Reynosa
nl_miguel_flores_eb5a986090
'Nuevo León acelera obras rumbo al Mundial 2026': Miguel Flores
deportes_oliver_torres_fec68364ed
Oliver Torres dona sangre y convive con niños en el IMSS
publicidad

Más Vistas

nl_dr_hospital_218d9ebb4b
Denuncia regia que le 'inflan' la cuenta en el Doctors Hospital
EH_UNA_FOTO_2025_08_21_T122442_397_455f6a7a45
Despiden a 700 empleados en Saltillo; empresa entrega liquidación
445caaf6_356f_41f5_a2be_29fafc8ed8d7_00a07e20ae
Está Nuevo León a punto de ser número 1 en movilidad: Samuel
publicidad
×