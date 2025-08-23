Policía halla 84 refrigeradores robados en Escobedo

Fue recuperado un tráiler cargado con 84 refrigeradores que tenía reporte de robo con violencia en la Carretera a Laredo.

La pesada unidad se localizó mediante un cateo al interior de un inmueble ubicado en la colonia Unión Agropecuaria Lázaro Cárdenas, en Escobedo.

Parte de la mercancía todavía se encontraba al interior de la caja al momento del operativo ejecutado por la Fiscalía.

Fue el pasado 20 de agosto cuando el conductor reportó el asalto mientras circulaba sobre la vía federal en los límites de Apodaca y el territorio escobedense.

Durante el cateo se aseguró además una pipa y una camioneta Mazda que, de acuerdo con el informe, presentaban irregularidades.

El predio, donde se reportaron personas detenidas, quedó bajo resguardo de la autoridad investigadora y de la Policía municipal.

