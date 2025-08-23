Cerrar X
Nuevo León

Policía halla 84 refrigeradores robados en Escobedo

El predio, donde se reportaron personas detenidas, quedó bajo resguardo de la autoridad investigadora y de la Policía municipal, que ya investiga el caso

  • 23
  • Agosto
    2025

Fue recuperado un tráiler cargado con 84 refrigeradores que tenía reporte de robo con violencia en la Carretera a Laredo.

La pesada unidad se localizó mediante un cateo al interior de un inmueble ubicado en la colonia Unión Agropecuaria Lázaro Cárdenas, en Escobedo.

WhatsApp Image 2025-08-23 at 7.57.49 PM.jpeg

Parte de la mercancía todavía se encontraba al interior de la caja al momento del operativo ejecutado por la Fiscalía.

Fue el pasado 20 de agosto cuando el conductor reportó el asalto mientras circulaba sobre la vía federal en los límites de Apodaca y el territorio escobedense.

WhatsApp Image 2025-08-23 at 7.57.50 PM.jpeg

Durante el cateo se aseguró además una pipa y una camioneta Mazda que, de acuerdo con el informe, presentaban irregularidades.

El predio, donde se reportaron personas detenidas, quedó bajo resguardo de la autoridad investigadora y de la Policía municipal.


