Presenta Lorena de la Garza sus logros en informe

La diputada local, Lorena de la Garza presentó su informe de actividades legislativas, bajo un firme compromiso con las familias regias.

El evento reunió a más de 1,000 asistentes entre representantes de organizaciones de la sociedad civil, personalidades del PRI y del PAN, vecinos, empresarios, mujeres, líderes sociales y juventudes.

Lorena y la diputada federal Anita González presentaron en conjunto sus informes con la presencia del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza.

“Lore y Anita han hecho un trabajo incansable, nos la hemos partido en la calle con el equipo, delante de todos los vecinos y las vecinas del distrito, quiero felicitarlas por todo el trabajo que han hecho ¡muchas felicidades!”, afirmó el alcalde de Monterrey.

En su informe, presentó una visión de ciudad, una promesa de liderazgo distinto y una ruta clara hacia un mejor futuro para las familias, que ya comenzó a construir desde el congreso de Nuevo León, informó a través de un comunicado.

En su mensaje, la legisladora local destacó avances tangibles en este primer año: más de 7 mil becas entregadas para que jóvenes y adultos continúen sus estudios; iniciativas de salud, brigadas médicas y entrega de medicamentos a más de 400 familias; reforma para agilizar la movilidad con la ley conocida como “choquecitos”.

También la ley de pronto pago para apoyar a las Mipymes locales; propuesta para instalar videovigilancia en escuelas públicas, protegiendo a niñas, niños y maestros; y una gestión de recursos, en equipo, para lograr el presupuesto más alto en la historia de Nuevo León, destinado a salud, movilidad, seguridad y programas sociales.

Al cierre, Lorena reafirmó su compromiso de seguir impulsando iniciativas en favor de la ciudadanía.

“Lo que me mueve es cuidar a Monterrey y a las familias que compartimos el sueño regio con el que crecimos. Esta ciudad nos ha dado trabajo, familia y oportunidades para salir adelante con base en el esfuerzo diario”.

