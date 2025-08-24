Cerrar X
Nuevo León

Presenta Morena agenda mínima para el segundo periodo legislativo

Se enfocarán en fortalecer la participación ciudadana en educación, ambiente, economía, salud y movilidad, además de reforzar los derechos de grupos vulnerables

  • 24
  • Agosto
    2025

El Grupo Legislativo de Morena en el Congreso Local dio a conocer su agenda mínima para el inicio del segundo año de sesiones, con propuestas enfocadas en reformas judiciales, simplificación administrativa y medidas contra la reelección y el nepotismo.

Según la información que compartió la bancada, se enfocarán en el fortalecimiento de la participación ciudadana en temas como educación, medio ambiente, economía, salud y movilidad, además de reforzar los derechos de niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes y comunidades indígenas y afrodescendientes.

“El GL Morena refrenda el compromiso para fortalecer los derechos de niñas, niños y adolescentes; de mujeres; adultos mayores; personas con discapacidad; migrantes; y comunidades indígenas y afroamericanas. 

Morena Congreso Local

“Asimismo, se proyecta tipificar el delito de transfeminicidio; y establecer el crimen de odio (consistente en un ataque motivado por prejuicio, como aquellos en contra de la población LGBTIQ+) como un delito grave”, se lee en un comunicado compartido por la bancada local de Morena. 

En el ámbito educativo, se busca implementar el programa “Estudiante Seguro”, que consiste en la entrega de mochilas transparentes para disminuir la violencia en escuelas públicas y privadas y se plantea la obligatoriedad de contar con profesionales en psicología en los planteles y la entrega gratuita de uniformes, lentes, útiles y materiales a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad.

La agenda incluye la creación de una Ley de Vivienda estatal, la promoción de atención integral a la salud de las mujeres, una pensión universal para personas con discapacidad permanente de 19 a 64 años y tarifas especiales de transporte público para sectores prioritarios, además de una tarifa cero y facilidades de movilidad para adultos mayores.


