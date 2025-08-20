Cerrar X
Presenta Waldo Fernández su primer informe de trabajo

El senador destacó 69 iniciativas y 49 intervenciones en tribuna, además de acciones en el estado, donde entregará su informe a la ciudadanía de manera personal

Waldo Fernández presentó su primer informe de trabajo correspondiente al año de la LXVI Legislatura del Senado de la República. 

Durante este periodo, Fernández presidió la Comisión de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC, desde donde lideró un diálogo con distintos sectores productivos y fortaleció la posición de México frente a sus socios de América del Norte.

En su informe destacan más de 69 iniciativas y 49 intervenciones en tribuna, además de promover reformas clave en materia de seguridad, movilidad, medio ambiente y justicia.

A la par, Fernández también ha mantenido su presencia en Nuevo León.

“El Senado está allá, pero mi trabajo está aquí, en Nuevo León”, expresó el legislador a través de un comunicado.

En su reporte hay 80 acciones en territorio: brigadas ciudadanas, foros, encuentros con sindicatos, docentes, asociaciones civiles y universidades.

Según se informó que en los próximos días estará recorriendo colonias, municipios y comunidades de Nuevo León para entregar personalmente su informe a la ciudadanía.

“Presentamos un informe que no se queda en el escritorio. Se construyó caminando las calles, escuchando a la gente y dando resultados”, indicó Fernández.


