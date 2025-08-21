Presentan demanda de concurso mercantil contra Trínitas

Este jueves será el “día D” para los inversionistas defraudados para entregar la documentación y firmar la demanda del concurso mercantil contra Trínitas.

De acuerdo con una fuente, ya suman entre 70 y 90 inversionistas el grupo que se integró para tomar acciones legales contra Jorge Olvera Rodarte, a quien le girarán una orden de aprehensión y, según versiones, huyó del país rumbo a Estados Unidos.

“Por así convenir a los intereses de todos los inversionistas, se fijó como fecha límite para presentar sus documentos —contrato(s) de préstamo, anexo(s) y pagaré(s)— en copia certificada ante notario público el día 21 de agosto del presente año (hoy), mismos que deberán de entregarse en el domicilio de las oficinas de GGA ubicado en avenida Vasconcelos”, se informa en un documento al que tuvo acceso El Horizonte.

“Porque al presentar desde el inicio su documentación que ampara los adeudos que a este momento Trínitas tiene frente a usted, mediante la exhibición del contrato y los pagarés en copias certificadas ante notario público, justificará su calidad de acreedor, independientemente de que su contrato y pagarés no estén reconocidos en la contabilidad de Trínitas”, se indica en el escrito.

Tras el cateo en las instalaciones de la financiera Trínitas, la Fiscalía informó que ya alista una orden de aprehensión contra Olvera, fundador del negocio investigado por un fraude millonario en San Pedro.

Los hallazgos del operativo registrado el martes se sumarán a las denuncias previas de las víctimas para así solicitar el arresto, detalló el fiscal Javier Flores.

“La situación del investigado probable es que él no tiene ni una orden de aprehensión ni nada ahorita.

“Se está esperando integrar la carpeta (de investigación), hay ocho carpetas que juntan un promedio de $250 millones de pesos”, detalló.

Sin embargo, el monto total de lo defraudado podría ascender a los $2,500 millones, de acuerdo con testimonios que inversionistas afectados compartieron a El Horizonte.

El número de víctimas de Trínitas ronda las 400, en su mayoría personas de la tercera edad que depositaron todo su patrimonio ante la promesa de altos rendimientos.

Además de las ocho denuncias existentes, hay entre 70 y 90 inversionistas que van por un concurso mercantil contra la empresa.

En ese sentido, Flores urgió a las víctimas a acercarse ante la autoridad.

“Están abiertas las fiscalías para recepcionar todo tipo de denuncia”, dijo

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ejecutó el martes un cateo en las oficinas de la financiera Trínitas, señalada en múltiples denuncias por presunto fraude, logrando el aseguramiento de equipo electrónico, documentos financieros y material bancario que serán integrados como evidencia a las investigaciones en curso.

La diligencia judicial se llevó a cabo el martes 19 de agosto en el sexto piso de la Torre Vasconcelos, ubicada sobre la avenida José Vasconcelos, en la colonia Valle del Campestre.

De acuerdo con la Fiscalía, dentro de las oficinas fueron localizadas 38 computadoras portátiles, 16 tabletas electrónicas, 20 teléfonos celulares y tres sistemas de videograbación, además de más de 60 cajas con contratos, carpetas contables, documentos bancarios y un número no especificado de tarjetas de instituciones financieras.

Todo este material quedó bajo resguardo como posible evidencia para esclarecer la magnitud del fraude.

Indentado: El Horizonte publicó que, a pesar de que los casos se repiten y repiten, los regios vuelven a caer en esta tendencia, la cual ha generado en los últimos 3 años cuatro grandes casos que involucran grandes montos de hasta $4,000 millones de pesos

