Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_29_at_1_59_07_PM_81c618fd40
Nuevo León

Presentan proyecto para transformar el Parque Rufino Tamayo

El diseño, a cargo del arquitecto Oswaldo Zurita Zaragoza, contempla una rehabilitación integral enfocada en la accesibilidad y la convivencia familiar

  • 29
  • Octubre
    2025

El municipio San Pedro, en conjunto con la sociedad civil, informó del proyecto de transformación del emblemático Parque Rufino Tamayo con una regeneración integral, presentado como un modelo de colaboración, transparencia y bienestar comunitario.

El alcalde Mauricio Farah encabezó la rueda de prensa en la explanada del parque para develar el proyecto ejecutivo, un plan que busca transformar uno de los espacios públicos más representativos del municipio mediante la unión de esfuerzos entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado.

WhatsApp Image 2025-10-29 at 1.59.06 PM.jpeg

El presidente municipal destacó que esta iniciativa es un símbolo de unión y corresponsabilidad. 

"Estos grandes proyectos se hacen de la mano con la sociedad, por supuesto, y con la iniciativa privada," puntualizó Farah. 

Resaltó el civismo que caracteriza al municipio, asegurando que San Pedro es lo que es gracias a la calidad de sus personas, además de sus gobiernos.

El diseño, a cargo del arquitecto Oswaldo Zurita Zaragoza, contempla una rehabilitación integral enfocada en la accesibilidad y la convivencia familiar. 

Entre los elementos clave del proyecto se encuentran un puente peatonal icónico, áreas lúdicas para infancias (para mayores de 3 y 7 años), un jardín naturalista, espacio canino y humedales.

WhatsApp Image 2025-10-29 at 1.59.06 PM (1).jpeg

La inversión total estimada es de $140 millones de pesos. La financiación se dividirá: el 60% provendrá del municipio, a través del organismo San Pedro + Parques; y el 40% restante será aportado por el patronato Distrito Valle Oriente, el cual buscará sumar la participación de vecinos, empresas, benefactores y sociedad civil.

Marco Garza Mercado, presidente del patronato, hizo un llamado al sector privado y a los ciudadanos a sumarse, citando la intervención privada como un factor documentado y comprobado en parques emblemáticos a nivel mundial.

“Yo le hago un llamado a todos los privados, a las empresas, a los ciudadanos, a los vecinos... para que puedan intervenir y que puedan apoyar y que puedan aportar para este proyecto,” expresó Garza Mercado.

Se implementarán mecanismos de participación que permitirán a los donantes dejar una huella permanente, como ladrillos conmemorativos, un muro de honor para empresas y la posibilidad de nombrar zonas o áreas específicas con alguna marca.

Juan Carlos Zuazua, presidente del Consejo Ciudadano de San Pedro + Parques, enfatizó que este esfuerzo garantiza la continuidad de un modelo exitoso de colaboración público-privada.

"Gestionados por un Alcalde comprometido (Farah), un ex alcalde (Mauricio Fernández Garza) que extrañamos, que empezó esto hace muchas décadas, impulsando los espacios públicos, y este es un legado que tenemos que preservar”, destacó Zuazua. 

Subrayó, además, que la sociedad civil es la "guardiana y custodia" de estos espacios, asegurando su mantenimiento de primer nivel.

A la presentación asistieron el Secretario General, Luis Susarrey, el Director de San Pedro + Parques, Ricardo Bonilla, así como empresarios y vecinos del sector.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_29_at_2_21_54_PM_052e075f1c
Así se vive cuando el amor trasciende la muerte
escena_gael_garcia_bernal_3165b2c6bf
Gael García Bernal llevará el cine y cultura mexicana a la Unesco
Whats_App_Image_2025_10_28_at_11_51_52_PM_fd43d1e81b
Inaugura empresa de EUA centro de datos en NL
publicidad

Últimas Noticias

deportes_torero_venezuela_76bd5b2e0f
Jesús Enrique Colombo… ¡de Venezuela a Monterrey!
18f68a6e_23bc_49f2_846b_2c1bc80f258e_050c16c1c5
Tamaulipas ofrece descuentos en licencias y trámites vehiculares
eg53_7806fa6433
Negocios chinos afectan ventas en el Mercado Nuevo Saltillo
publicidad

Más Vistas

messi_mundial_2026_ed457d4a0b
Quiero estar ahí: Messi reitera su deseo de jugar el Mundial 2026
trhb_eb8625189b
Nuevo León refuerza transparencia y combate a la corrupción
03_INAUGURAN_SAMUEL_Y_MARIANA_LACTARIO_EN_GUADALUPE_ENTREGAN_TARJETAS_AYUDAMOS_A_LAS_MUJERES_25a15cc7a5
Camión gratis para mujeres con tarjeta ‘Ayudamos a las Mujeres’
publicidad
×