Presentan proyecto para transformar el Parque Rufino Tamayo

El municipio San Pedro, en conjunto con la sociedad civil, informó del proyecto de transformación del emblemático Parque Rufino Tamayo con una regeneración integral, presentado como un modelo de colaboración, transparencia y bienestar comunitario.

El alcalde Mauricio Farah encabezó la rueda de prensa en la explanada del parque para develar el proyecto ejecutivo, un plan que busca transformar uno de los espacios públicos más representativos del municipio mediante la unión de esfuerzos entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado.

El presidente municipal destacó que esta iniciativa es un símbolo de unión y corresponsabilidad.

"Estos grandes proyectos se hacen de la mano con la sociedad, por supuesto, y con la iniciativa privada," puntualizó Farah.

Resaltó el civismo que caracteriza al municipio, asegurando que San Pedro es lo que es gracias a la calidad de sus personas, además de sus gobiernos.

El diseño, a cargo del arquitecto Oswaldo Zurita Zaragoza, contempla una rehabilitación integral enfocada en la accesibilidad y la convivencia familiar.

Entre los elementos clave del proyecto se encuentran un puente peatonal icónico, áreas lúdicas para infancias (para mayores de 3 y 7 años), un jardín naturalista, espacio canino y humedales.

La inversión total estimada es de $140 millones de pesos. La financiación se dividirá: el 60% provendrá del municipio, a través del organismo San Pedro + Parques; y el 40% restante será aportado por el patronato Distrito Valle Oriente, el cual buscará sumar la participación de vecinos, empresas, benefactores y sociedad civil.

Marco Garza Mercado, presidente del patronato, hizo un llamado al sector privado y a los ciudadanos a sumarse, citando la intervención privada como un factor documentado y comprobado en parques emblemáticos a nivel mundial.

“Yo le hago un llamado a todos los privados, a las empresas, a los ciudadanos, a los vecinos... para que puedan intervenir y que puedan apoyar y que puedan aportar para este proyecto,” expresó Garza Mercado.

Se implementarán mecanismos de participación que permitirán a los donantes dejar una huella permanente, como ladrillos conmemorativos, un muro de honor para empresas y la posibilidad de nombrar zonas o áreas específicas con alguna marca.

Juan Carlos Zuazua, presidente del Consejo Ciudadano de San Pedro + Parques, enfatizó que este esfuerzo garantiza la continuidad de un modelo exitoso de colaboración público-privada.

"Gestionados por un Alcalde comprometido (Farah), un ex alcalde (Mauricio Fernández Garza) que extrañamos, que empezó esto hace muchas décadas, impulsando los espacios públicos, y este es un legado que tenemos que preservar”, destacó Zuazua.

Subrayó, además, que la sociedad civil es la "guardiana y custodia" de estos espacios, asegurando su mantenimiento de primer nivel.

A la presentación asistieron el Secretario General, Luis Susarrey, el Director de San Pedro + Parques, Ricardo Bonilla, así como empresarios y vecinos del sector.

Comentarios