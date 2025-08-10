Presta Escobedo patrullas para reforzar seguridad de municipios

El alcalde Andrés Mijes formalizó la entrega en comodato de patrullas para reforzar la seguridad en los municipios de China, Montemorelos, Los Ramones y Los Herrera.

Las policías de estas zonas recibieron unidades de última generación, diseñadas para optimizar la vigilancia, fortalecer las operaciones tácticas y garantizar una respuesta más rápida ante emergencias en este tipo de zona.

Mijes subrayó que en Escobedo se tiene claro que la seguridad de uno es la seguridad de todos, y por ello se han dado pasos firmes para respaldar a otras ciudades que lo necesitan.

“Estamos enviando un mensaje contundente, el desarrollo y la seguridad se construyen hombro con hombro, municipio con municipio, como hermanos que se cuidan y velan por el bienestar del otro. Aquí, en el norte, sí sabemos trabajar en equipo y sumar esfuerzos”, expresó el Alcalde.

El edil destacó que garantizar el bienestar real de las familias implica una seguridad compartida entre municipios, avanzando hacia el crecimiento equitativo que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Las seis patrullas entregadas cuentan con tecnología de última generación, que incrementará la eficiencia en patrullajes y operativos de reacción inmediata.

El acalde indicó que Escobedo es un aliado incondicional para los demás municipios, que siempre está dispuesto a compartir recursos y estrategias, porque la unión y la colaboración son la base para lograr una seguridad sólida y duradera en todo Nuevo León.

Los alcaldes Alejo Rodríguez de China, Lizeth Leal de Los Ramones; y Héctor González de Los Herrera, además de Fernando Torres, Secretario del Ayuntamiento de Montemorelos no solo expresaron su agradecimiento, sino que destacaron este apoyo como un ejemplo de liderazgo y compromiso que trasciende fronteras municipales.

En el evento estuvieron presentes Omar Amador Escobar Figueroa, Comisionado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Marco Antonio Zavala, Secretario de Seguridad Ciudadana de Escobedo.

Comentarios