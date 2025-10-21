PRI tendrá su propio candidato en NL en 2027: Alito Moreno

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, afirmó que su partido competirá con candidato propio en las elecciones de 2027 en Nuevo León, dejando claro que el tricolor no será “comparsa” de ninguna fuerza política.

Durante la Sesión del Consejo Político Estatal, transmitida vía Zoom para militantes de todo el estado, Moreno subrayó que el priismo local “está firme, unido y fuerte”, con una meta clara: recuperar la gubernatura.

“El PRI va a competir con las siglas del PRI y tendrá candidato del Partido Revolucionario Institucional, vamos a ganar la gubernatura en 2027 con un perfil de experiencia, carácter y resultados”, afirmó.

Me dio mucho gusto saludar al gran priismo de Nuevo León en su Sesión de Consejo Político Estatal, un priismo más fuerte que nunca. Una muestra de que el PRI no se raja, que siempre va de frente, que trabaja sin descanso y que avanza en unidad.



En Nuevo León vamos con todo, y…

Moreno Cárdenas respaldó la fortaleza del partido en el estado con base en el trabajo de los alcaldes priistas que, dijo, han demostrado eficacia y liderazgo en sus municipios.

Mencionó a Adrián de la Garza, en Monterrey, César Garza, en Apodaca y David de la Peña, en Santiago, como ejemplos de buenos gobiernos locales.

“Son los mejores alcaldes, los más evaluados, y obtuvieron sus votos por el PRI, tienen el respaldo de nuestra militancia”, subrayó el líder priista.

El dirigente nacional del PRI aseguró que el partido mantendrá su disposición al diálogo y a la construcción de alianzas electorales, pero dejó claro que no entregarán candidaturas que no se hayan ganado con resultados.

“Siempre estaremos dispuestos a construir acuerdos para tener mayores oportunidades, pero el PRI jamás será comparsa ni entregará candidaturas cuando no se han ganado con trabajo”, enfatizó.

Moreno puntualizó que las coaliciones son positivas “cuando se camina en un mismo objetivo”, sin importar si el candidato es del PAN o del PRI, siempre que se respeten las bases y la fuerza territorial de cada partido.

“El PRI está más fuerte que nunca”

Finalmente, el dirigente nacional aseguró que el PRI es la única oposición real en México, con la experiencia y capacidad para ofrecer buenos gobiernos.

“El PRI está listo, unido y firme por México, el priismo de Nuevo León está más fuerte que nunca y lo vamos a demostrar en las urnas”, concluyó Moreno.

